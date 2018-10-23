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EYT için Erdoğan'dan açıklama | EYT AK Parti MHP ittifakının bozulmasının nedeni mi?

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittifakı hem Bahçeli’nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla sonlandı. AK Parti-MHP ittifakı’nın bozulmasının sebeplerinden bir tanesi de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu. MHP EYT’ler için teklif verirken, AK Parti ise EYT’nin sakıncalı olmasına dikkat çekiyor.

23 Ekim 2018 Salı 14:28
EYT için Erdoğan'dan açıklama | EYT AK Parti MHP ittifakının bozulmasının nedeni mi?

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittifakı hem Bahçeli’nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla sonlandı. AK Parti-MHP ittifakı’nın bozulmasının sebeplerinden bir tanesi de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu. MHP EYT’ler için teklif verirken, AK Parti ise EYT’nin sakıncalı olmasına dikkat çekiyor.

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerin gözü kulağı hem hükümette hem de Meclis'e gelmesi beklenen EYT kanun teklifinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tasvip etmiyoruz" cümlesi sonrası EYT'liler Meclis'te görüşülecek olan kanun teklifinin akıbetini merak ediyor. MHP ise EYT teklifinin arkasında duruyor. EYT teklifini veren MHP Milletvekili Arzu Erdem “Üç sene önce verilmiş olan önerge bugün de yine önergemizdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi, sözümüz sözdür. Seçim beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleştirilmesi için çalışacağız, gereğini de inşallah yapacağız.” diye konuştu.

“EYT kararını Meclis verecek”

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklamalarda bulunarak, sosyal medyada olayların yanlış anlaşılmaların oluşmasına neden olduğunu ifade etti. EYT konusuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve bu bağlamda olumlu bir sonucun gündeme taşınması için ciddi bir çözüm süreci üzerinde çalışmaların yapıldığını vurguladı. Çözüm sürecinin Meclis tarafından ortaya çıkarılacağından şüphesi olmadığına değindi. Açıklamasında "EYT karşımıza ülkemizin kaldıramayacağı bir yükün manzarası çıktı. Bu konuda kararı meclisimiz verecektir. Böylesine konulardaki hissiyatı milletimizle paylaşmaktan daha öte bir durum olamaz. Sosyal medyadaki kimi açıklamaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını düşünüyor ve üzülüyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:28
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