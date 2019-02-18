EYOF Fatihi çiçeklerle karşılandı

Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde yapılan EYOF 2019’da ülkemize bir bronz bir de gümüş madalya kazandıran Erzurumlu Furkan Akar, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Sürat Pateninde Erzurum’un ve Türkiye’nin gurur kaynağı olan Furkan Akar, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Bosna Hersek’in Saraybosna kentinin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları Festivali (EYOF) 2019’da Türkiye’yi sürat pateninde temsil eden Furkan Akar, bin 500 metrede bronz madalya, 500 metrede ise gümüş madalya kazanmıştı. Ülkemize iki madalya birden kazandıran milli sporcu memleketi Erzurum’da coşku ile karşılandı.

Antrenörler Anna Lukanova ve yardımcı antrenör Duygu Kan Belir yönetiminde Bosna Hersek’teki EYOF 2019’dan dönen Sürat Pateni Milli Takımı, Erzurum Havalimanı’nda çiçekle karşılandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Taşkesenligil ile diğer yönetim kurulu üyeleri Naci Korucu ile Arif Karadağ ve aileleri ile sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan milliler büyük bir gurur yaşadı.

Erzurum ve Türkiye’nin EYOF 2019’da gurur kaynağı olan Furkan Akar’ın kazandığı iki madalya ile göğüslerini kabarttığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Furkan’dan şimdi Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah başaracak, kendisini ve antrenörlerimiz Anna Lukanova ile Duygu Kan Belir’i kutluyorum” dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli de, Sürat pateninde tarih yazdıklarını belirterek, “Saraybosna’da ki EYOF 2019’dan bir gümüş ve bir bronz madalya ile döndük. Son gün yarışlarında altını kaçırdığımız kısa mesafe sürat pateninde bize madalya mutluluğu yaşatan Furkan Akar’a ve teknik ekibimize tebrik yağıyor. Gençlik ve Sor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayınladığı bir mesajla Furkan’ı kutladı. Son gün Türk sporcu kafilesinin önünde bayrağımızı taşıyan sporcunun da bir sürat patencimiz olan Emir’in olması bizi ayrıca daha da mutlu etti” diye konuştu.