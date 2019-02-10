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EYOF 2019 görkemli törenle Saraybosna'da başladı

- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu- Saraybosna'da 1984 Kış Olimpiyatları'nın ardından yeniden olimpiyat ateşinin yakıldığı EYOF 2019'un açılışına binlerce kişi katıldı

10 Şubat 2019 Pazar 23:40
EYOF 2019 görkemli törenle Saraybosna'da başladı


SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019), düzenlenen görkemli törenle açıldı.

"Hep birlikte inşa ediyoruz" sloganıyla başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda gerçekleşen festivalin açılışı, renkli görüntülere sahne olurken, 1984 Kış Olimpiyatları'nın ardından Saraybosna'da bir kez daha olimpiyat ateşi yakıldı.

EYOF 2019'da, Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, snowboard ve buz hokeyi olmak üzere 8 branşta yarışacak bin 500 sporcunun geçit töreni görsel şölen oluşturdu.

Festivalin açılışını yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, insanlık tarihinin çok sayıda başarı yaşadığını söyleyerek, "Günümüzde gençler spor aracılığıyla ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Olimpiyat ateşinin bir kez daha buraya gelmesinden mutluyuz." dedi.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da EYOF 2019'un Bosna Hersek için tarihi bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Toplumları değerli kılan değerleri yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Nenad Vukovic de tüm sporculara "hoş geldiniz" dileklerini ileterek, Bosna Hersek'in daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.

Açılış törenine ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı açılış töreni, geleneksel halk oyunları ve danslar eşliğinde katılımcılara renkli dakikalar yaşattı.


- Müsabakalar yarın başlıyor


İki yılda bir düzenlenen ve son olarak 2017'de Erzurum'un ev sahipliği yaptığı organizasyonda sporcular, 8 branşta yarışmalara katılacak.

Bjelasnica, Jahorina ve İgman dağlarının yanı sıra Skenderija, Juan Antonio Samaranch-Zetra ve Peki spor salonlarında yapılacak müsabakalar yarından itibaren başlıyor.

EYOF 2019'a 6 branşta 34 sporcuyla katılan Türk sporcular da yarın ilk müsabakalarına çıkacak. Türk sporcular, Alp disiplini, curling, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni branşlarında madalya için mücadele edecek.

Yarın gerçekleşecek müsabakalarda yer alacak Türk sporcuların isimleri ve branşları şöyle:

Alp disiplini (Slalom): Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Yael Sadioğlu

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu (7,5 kilometre klasik): Beyza Nur Gümüş, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Esranur Akpınar

Kayaklı koşu (10 kilometre klasik): Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner.


- Festival, 16 Şubat'ta sona erecek


Saraybosna ile Doğu Saraybosna'da düzenlenecek organizasyona 46 ülkeden 14-18 yaş aralığında bin 500 sporcu katılıyor.

Festivalin kapanışı 16 Şubat'ta Doğu Saraybosna'daki Slavija Stadı'nda olacak.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:40
  1. Açılış töreni
  2. EYOF 2019
  3. Saraybosna

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