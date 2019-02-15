SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019), Doğu Saraybosna şehrinde yapılan kapanış töreni ile sona erdi.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda hafta boyunca 46 ülkeden sporcular 8 ayrı branşta madalya mücadelesi verdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, şehir meydanındaki kapanış töreninde yaptığı konuşmada, iki şehrin hafta boyunca kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptığını belirterek, EYOF sayesinde Bosna Hersek'ten güzel bir mesaj yayıldığını vurguladı.

İki şehrin belediye başkanlarına organizasyondaki çabaları için teşekkür eden Dodik, "EYOF, Bosna Herseklilerin geleneksel olarak iyi birer ev sahibi olduğunu da gösterdi." ifadelerini kullandı.

Genç sporculara kendi ülkelerinde de Bosna Hersek misafirperverliğini anlatmalarını söyleyen Dodik, sporculara kariyerlerinde başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

EYOF 2019, olimpiyat ateşinin sembolik olarak söndürülmesi ve olimpiyat bayrağının bir sonraki ev sahibi Finlandiya'nın Lahti şehrinden temsilcilere teslim edilmesiyle sona erdi.





- En başarılı ülke Norveç oldu





Türkiye'nin kısa mesafe sürat pateninde bir gümüş ve bir bronz madalya ile 16. sırada tamamladığı organizasyonun en başarılı ülkesi Norveç oldu.

Ülkelerin sıralaması ve kazandıkları madalyalar şöyle:

1. Norveç - (6 altın, 1 gümüş, 5 bronz)

2. İsviçre - (5 altın, 5 gümüş, 2 bronz)

3. Fransa - (4 altın, 3 gümüş, 4 bronz)

4. Avusturya - (3 altın, 1 gümüş, 2 bronz)

5. Macaristan - (3 altın, 3 bronz)

6. Rusya - (2 altın, 7 gümüş, 3 bronz)

7. Slovakya - (2 altın, 2 gümüş)

8. Polonya - (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz)

9. Almanya - (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

10. İtalya - (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz)

11. Çekya - (1 altın, 1 bronz)

12. Büyük Britanya - (1 altın, 1 bronz)

13. Slovenya - (2 gümüş)

14. Belarus - (1 gümüş, 2 bronz)

15. Finlandiya - (1 gümüş, 2 bronz)

16.Türkiye - (1 gümüş, 1 bronz)

17. Belçika - (1 gümüş)

18. Estonya - (1 gümüş)

19. Litvanya - (1 gümüş)

20. Hollanda - (2 bronz)

21. Ukrayna - (2 bronz)