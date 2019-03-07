0553 313 94 23

Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu çağrısı

Giresun’un Eynesil Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, cezaevi firarisi bir şahsın bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasına adliye önünde toplanarak tepki gösteren vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 23:45
Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu çağrısı

Giresun’un Eynesil Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, cezaevi firarisi bir şahsın bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasına adliye önünde toplanarak tepki gösteren vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.


Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, adliye önünde yaptığı konuşmada, “Tepkinizi anlayışla karşılıyorum. Toplumda istemesek de istenmeyen olaylar oluyor. Bunun önüne geçmek içinde iyi bir toplumsal eğitim gerekiyor. Hiç kimse suçlu doğmuyor. Ne kadar iyi insan yetiştirmiş olsak da beş parmağın beşi de bir olmuyor. Ahirette iyi yapan iyiliğinin, kötü yapan kötülüğünün cezasını çekecektir. Ancak burada suçun cezalandırma merci hukuk yoluyla adliyelerdedir. Suç işleyen şahıs tutuklanmış cezasını da cezaevinde çekecektir. Sizlerden de olaysız bir şekilde dağılmanızı istirham ediyorum” dedi.


Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş’in konuşmasının ardından vatandaşlar adiye önünden dağılmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce jandarması zehir tacirlerine göz açtırmıyor
    1. Düzce jandarması zehir tacirlerine göz..
    2. Ali Koç'tan korkutan uyarı: Ceza..
    3. Saadet Partisi'nin Beykoz mitingi
    4. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi..
    5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    6. Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu..
    7. Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu
    8. Uzun süredir aranıyordu! FETÖ firarisi..
    9. Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te..
    10. CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu konser..
    11. Başkent’te Regaip Kandili coşkusu
    12. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    13. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
    14. AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü..
    15. Sırbistan’dan Türk Akımı projesine onay
    16. Sınırda hareketlilik! Komando..
    17. İsraillilere kimlik çıkartan 10 Faslı..
    18. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    19. ABD yan çizmeye devam ediyor: Risk..
    20. İstanbul'da Regaip Kandili
    21. Almanya'da Regaip Kandili
    22. Suudiler duyurdu: Büyük miktarda bulduk
    23. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    24. Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından..
    25. ABD basınından Kaşıkçı çağrısı!
    26. Anadolu Ajansının Erbil ofisine..
    27. Elazığ sokakları "gece kartallarına"..
    28. "Türkiye bir tarım ülkesi olarak..
    29. Osmanlı’dan günümüze eğitim alanında..
    30. Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı