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Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına geçici güzergâh

KOCAELİ (İHA) – Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesi kapsamında yapılacak olan yol kazı çalışması nedeniyle Dilovası ilçe merkezi yönünden, Eynerce Kavşağı İstanbul katılım kolu yerine geçici güzergâh belirlendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:19
Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına geçici güzergâh

KOCAELİ (İHA) – Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesi kapsamında yapılacak olan yol kazı çalışması nedeniyle Dilovası ilçe merkezi yönünden, Eynerce Kavşağı İstanbul katılım kolu yerine geçici güzergâh belirlendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu tarafından Dilovası ilçe merkezine girişleri kolaylaştırmak için Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Eynerce Kavşağı’ndan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne geçiş için inşa edilecek olan bağlantı yolu çalışmaları kapsamında yol kazı çalışması yapılacak. Bu kapsamda Eynerce Kavşağı Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönündeki katılım kolu, yol kazı çalışması nedeniyle kazı çalışmaları bitirilene kadar kapalı tutulacak.


Araçlar, 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak olan kazı çalışmaları nedeniyle kapanacak olan İstanbul katılım kolu yerine, belirlenen geçici güzergâhı kullanacak. Dilovası ilçe merkezi yönünden Eynerce Kavşağı’nı kullanarak İstanbul yönüne bağlanmak isteyen araçlar, kavşak köprüsünden karşıya geçerek dönel kavşaktan dönüp diğer İstanbul katılım kolunu kullanarak D-100 Karayoluna bağlana bilecekler.


Yol kazı çalışması Eynerce Kavşağı İstanbul çıkış kolunun hemen yanında yapılacak. İş makinelerinin kazı çalışmaları sırasında taş ve diğer malzemelerin yol düşebilmesi nedeni ile İstanbul katılım kolundan geçen vatandaşların, can ve mal güvenliği için Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar bitirilene kadar kavşak kolunu kapalı tutacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eynerce Kavşağı’ndan İstanbul yönüne gidecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici güzergâh belirledi. Dilovası ilçe merkezi yönünden Eynerce Kavşağı’nı kullanarak İstanbul yönüne bağlanmak isteyen araçlar, kavşak köprüsünden karşıya geçerek dönel kavşaktan dönüp diğer İstanbul katılım kolunu kullanarak D-100 Karayoluna bağlana bilecekler. Proje çalışması kapsamında gerçekleştirilen yol kazı çalışması, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından en kısa sürede tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:19
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