Eylül'ün babasından yürek burkan karar: Şimdilik köyden ayrılmayacaklar

Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Baba Yağlıkara, Eylül’ü defnettikten sonra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olayın tüm Türkiye’yi üzdüğünü ifade etti.

'KÖYDEN AYRILMAYACAĞIZ'

Yaklaşık 12 yıldır Bursa’da bir halı firmasının bayiliğini yürüten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olay sonrası ailesi ile birlikte bir süre köyde kalma kararı aldıklarını söyledi. Eylül’ün mezarının köyde bulunmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen İbrahim Yağlıkara, "Aile bireyleri olarak köyden bir süre ayrılmama kararı aldık. Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık. Bu hadise yaşanmasaydı şimdi Bursa’ya dönmüş olacaktık. Maalesef bu olaydan dolayı bir süre burada olacağız" dedi.

ŞÜPHELİNİN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısı Uğur K.’nin annesi Huriye K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Sincan Cezaevi’nde tek kişilik hücrede kalan Uğur K.’nin ise halen tüm soruları yanıtsız bırakıp, suçunu itiraf etmediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltında tutulan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.