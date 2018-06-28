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2018 Eylül'de öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:55
2018 Eylül'de öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber- ATV ortak yayınına katılarak atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzünü güldürecek müjdeyi vermişti. AK Parti iktidarı döneminde 580 bin öğretmenin atandığını bu yıl içinde de yeni atamaların yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

LGS TERCİH SONUÇLARI 30 TEMMUZ'DA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hem LGS tercihlerine yönelik hem de 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz LG tercih sonuçlarının 30Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAK

Bakan Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söyledi: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:55
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