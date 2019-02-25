Eylül Yağlıkara cinayetine dava

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölü bulunmasına ilişkin aynı mahalleden Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit hakkında dava açıldı.

Uğur Koçyiğit'in (42) küçük kızı, cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğüne yer verilen iddianamede, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından en az 22 yıl; "cinayet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği belirlenen annesi Huriye Koçyiğit'in (69) ise 27 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede küçük Eylül'ün 22 Haziran 2018'de kaybolduğu anımsatılarak, aynı gün soruşturmaya başlandığı bildirildi.

İddianameye göre, soruşturma sırasında Eylül Yağlıkara ile son olarak bisiklete binen B.Y, ifadesinde Eylül ile şüpheli Uğur Koçyiğit'in evine çocukları sormak için gittiklerini, onun ise kendisine "Sen git, Eylül burada kalsın." dediğini anlatarak, bunun üzerine kendisinin oradan ayrıldığını belirtti.

B.Y, bir saat sonra Eylül'ü sormak için gittiklerinde, bisikletini evin yakınındaki otların arasına saklanmış vaziyette gördüklerini anlattı.

Uğur Koçyiğit'in, şüpheleri üzerine çekmesi nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedilen iddianamede, küçük kızı arama çalışmalarının, Koçyiğit'in telefonunun olay günü verdiği sinyal bilgilerine yönelik yerlerde sürdürüldüğü ifade edildi.

Koçyiğit'in cep telefonunda yapılan incelemelerde çocuk pornosu sitelerine girdiğinin belirlendiğine yer verilen iddianamede, otomobilinin bagajından saç telleri elde edildiği, bunların Eylül Yağlıkara'nın DNA'sıyla uyumlu olduğu bildirildi.

Çalışmalar sonucunda, Eylül'ün cesedinin 29 Haziran'da en son görüldüğü Uzunbeyli Mahallesi'ne birkaç kilometre uzakta, "Düzağıl" olarak anılan yerde elektrik direğinin dibinde, toprağın yaklaşık yarım metre altına gömülmüş halde kadavra köpeklerince bulunduğu kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunun cesette cinsel saldırı izleri bulduğuna, ayrıca cesedin saklandığı yerde elde edilen sigara izmaritinde Koçyiğit'in DNA profilinin elde edildiği anlatıldı.

Uğur Koçyiğit'in soruşturma aşamasında çelişkili ifadeler verdiğine değinilen iddianamede, Koçyiğit'i gören bazı kişilerin ifadeleri de aktarıldı.

- Dosyaya göre cinayetin işlenmesi

İddianamede, elde edilen delillere göre, olay günü Koçyiğit'in B.Y'ye "Sen git dinlen, Eylül burada kalsın." dediği, B.Y'nin ısrarına rağmen küçük kızın gelmemesi üzerine eve tek başına döndüğü bilgisi yer aldı.

Saat 11.55 ile 12.35 arasında Uğur Koçyiğit'in, yalnız kaldığı küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğu kaydedilen iddianamede, Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit'in eve gelmesinden faydalanarak, kaçan Eylül'ün mahalle kahvesi yakınlarında görüldüğü belirtildi.

Cinsel saldırıyı anlatmasından çekinen Koçyiğit'in otomobille kızın peşinden gittiği, annesinin de onu desteklediği vurgulanan iddianamede, Koçyiğit'in otomobiline zorla bindirdiği kızı muhtemelen boğarak öldürdüğü ve daha sonra gömdüğü aktarıldı.

Çocuğu otomobile bindirip götürmesinden bir süre sonra Koçyiğit'in, annesini beş kez aradığı ancak hattın düşmediği, saat 13.22'de ise 22 saniye konuştukları belirtilen iddianamede, Uğur Koçyiğit'in, annesinden, evlerinin avlusunda bulunan Eylül'ün bisikletini uzaklaştırmasını istediği yönünde şüpheler bulunduğu ifade edildi.

İddianamede Uğur Koçyiğit'in, çocuğun kaybolduğuna yönelik anonsun ardından dikkati çekmemek için arama çalışmalarına katıldığı, annesinin ise Eylül'ün annesine "destek olmak" amacıyla evden çıktığına işaret edildi.

- Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet

İddianamede, Uğur Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından en az 22 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Uğur Koçyiğit'in, olayın ardından birçok telefon görüşmesi yaptığı annesi Huriye Koçyiğit'in ise beyanlarında oğluyla çelişkiye düştüğü bildirilen iddianamede, oğlunun konuşması halinde karşılaşacağı hukuki müeyyideler ve ailece köy yerinde karşılaşacakları tepkileri öngören Huriye Koçyiğit'in, oğlunun küçük kızı kaçırıp öldürmesi kararını kuvvetlendirdiği kaydedildi.

Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 27 yıla kadar hapsi talep edildi.