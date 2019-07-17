0553 313 94 23

Eylül Yağlıkara cinayeti davası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi- Mahkeme heyeti, ara kararında sanık Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına hükmetti, anne Huriye Koçyiğit'in tutuklanması yönündeki talepleri ise reddetti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
Eylül Yağlıkara cinayeti davası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ile Yağlıkara'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarına geçildi.

Tanık Ömer Yağlıkara, Uğur Koçyiğit'in köyün elektrik işleriyle uğraştığını, olay günü saat 08.00 sıralarında trafo arızası nedeniyle sanığı aradığını söyledi.

Koçyiğit'in saat 12.00 civarında yanına geldiğini ve trafo arızasını tamir ettiğini ifade eden Yağlıkara, "Ben tarladayken saat 15.00 gibi Uğur beni aradı. 'Senin diğer trafonda arıza var mı?' diye sordu. Daha sonra İbrahim'in kızı Eylül'ün kayıp olduğunu haberim olup olmadığını sordu. Ben de bilmediğimi söyledim." beyanında bulundu.

- "Ona sanık deme katil de cani de"

Tanık Hatice Yağlıkara da olay gününün sabahında eşi ve yeğenleriyle kahvaltı yaptıkları sırada sanık Huriye Koçyiğit'in yanlarına geldiğini, eşine pazara gidip gitmeyeceğini sorduğunu, eşinin de tarlaya gideceğini söylediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde annesiyle balkonda çay içtikleri sırada Eylül'ün evlerinin etrafında bisiklet sürdüğünü ifade eden Hatice Yağlıkara, şunları anlattı:

"Huriye bize gelip düdüklü tencere istedi. Ben de verdim. Ardından eşim geldi, yemek yedi. O sırada beni sanık Uğur aradı. 'Annem sizde mi?' diye sordu. Ben de 'düdüklüyü verdim gitti.' dedim. Saat 15.00'e doğru annem ben ve eşim pazara giderken, sanık Uğur bizim merdivenlerde oturuyordu. Uğur'a 'Sen neden yemeğe gelmedin? Biz gideceğiz, istersen içeri gir ye' dedim."

Tanık beyanı sırasında Eylül'ün babası Halil İbrahim Yağlıkara, "Ona sanık deme katil de cani de" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Halil İbrahim Yağlıkara'yı uyardı.

Beyanına devam eden tanık Hatice Yağlıkara, olaydan sonraki gün sanık Huriye Koçyiğit'in yanına geldiğini telefonundan sanık Uğur Koçyiğit'i aradığını, neden kendi cep telefonundan aramadığı sorduğunda ise telefonunun bozuk olduğunu söylediğini aktardı.

Tanık Hacer Hasan da sanıklarla aynı köyde ikamet ettiğini anlattı. Olay günü Eylül'ün ailesinin evinde Huriye Koçyiğit'in yanında oturduğu sırada Uğur Koçyiğit'in annesini aradığını ve jandarmanın gidip gitmediğini sorduğunu dile getirdi. Huriye Koçyiğit'in de "Jandarma köpeklerle arama yapıyor" dediğini aktaran Hasan, Huriye'nin de "Eve gitmem gerek" diyerek evden ayrıldığını söyledi.

- Ara karar

Tanık beyanları sonrası savcının mütalaası ile taraf avukatlarının talebini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Sanık Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, anne Huriye Koçyiğit'in tutuklanması yönündeki talebi ise reddederek duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
  1. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Eylül Yağlıkara cinayeti davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019
    1. Patoloji taban puanları ve başarı..
    2. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    3. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    4. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    5. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    6. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    7. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    8. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    9. Bayburt Taşı tescillendi
    10. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    11. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    12. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    13. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    14. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    15. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    16. Avrupalı gençler Samsun’da
    17. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    18. İsmail Çolak davasında karar verildi
    19. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    20. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    21. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    22. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    23. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    24. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    25. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    26. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    27. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    28. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    29. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    30. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda