Eylül Yağlıkara cinayeti davası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ile Yağlıkara'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarına geçildi.

Tanık Ömer Yağlıkara, Uğur Koçyiğit'in köyün elektrik işleriyle uğraştığını, olay günü saat 08.00 sıralarında trafo arızası nedeniyle sanığı aradığını söyledi.



Koçyiğit'in saat 12.00 civarında yanına geldiğini ve trafo arızasını tamir ettiğini ifade eden Yağlıkara, "Ben tarladayken saat 15.00 gibi Uğur beni aradı. 'Senin diğer trafonda arıza var mı?' diye sordu. Daha sonra İbrahim'in kızı Eylül'ün kayıp olduğunu haberim olup olmadığını sordu. Ben de bilmediğimi söyledim." beyanında bulundu.

- "Ona sanık deme katil de cani de"

Tanık Hatice Yağlıkara da olay gününün sabahında eşi ve yeğenleriyle kahvaltı yaptıkları sırada sanık Huriye Koçyiğit'in yanlarına geldiğini, eşine pazara gidip gitmeyeceğini sorduğunu, eşinin de tarlaya gideceğini söylediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde annesiyle balkonda çay içtikleri sırada Eylül'ün evlerinin etrafında bisiklet sürdüğünü ifade eden Hatice Yağlıkara, şunları anlattı:

"Huriye bize gelip düdüklü tencere istedi. Ben de verdim. Ardından eşim geldi, yemek yedi. O sırada beni sanık Uğur aradı. 'Annem sizde mi?' diye sordu. Ben de 'düdüklüyü verdim gitti.' dedim. Saat 15.00'e doğru annem ben ve eşim pazara giderken, sanık Uğur bizim merdivenlerde oturuyordu. Uğur'a 'Sen neden yemeğe gelmedin? Biz gideceğiz, istersen içeri gir ye' dedim."

Tanık beyanı sırasında Eylül'ün babası Halil İbrahim Yağlıkara, "Ona sanık deme katil de cani de" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Halil İbrahim Yağlıkara'yı uyardı.

Beyanına devam eden tanık Hatice Yağlıkara, olaydan sonraki gün sanık Huriye Koçyiğit'in yanına geldiğini telefonundan sanık Uğur Koçyiğit'i aradığını, neden kendi cep telefonundan aramadığı sorduğunda ise telefonunun bozuk olduğunu söylediğini aktardı.

Tanık Hacer Hasan da sanıklarla aynı köyde ikamet ettiğini anlattı. Olay günü Eylül'ün ailesinin evinde Huriye Koçyiğit'in yanında oturduğu sırada Uğur Koçyiğit'in annesini aradığını ve jandarmanın gidip gitmediğini sorduğunu dile getirdi. Huriye Koçyiğit'in de "Jandarma köpeklerle arama yapıyor" dediğini aktaran Hasan, Huriye'nin de "Eve gitmem gerek" diyerek evden ayrıldığını söyledi.

- Ara karar



Tanık beyanları sonrası savcının mütalaası ile taraf avukatlarının talebini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.



Sanık Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, anne Huriye Koçyiğit'in tutuklanması yönündeki talebi ise reddederek duruşmayı erteledi.