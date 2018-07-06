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Eylül'ü katledip bir de amcasının evinde yemek yemiş!

Ankara'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunan Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in olay günü Eylül'ün amcasının evine gittiği ve kendisine atıştırmalık bir şeyler hazırlanmasını istediği ortaya çıktı.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:58
Eylül'ü katledip bir de amcasının evinde yemek yemiş!

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

SOĞUKKANLILIKLA YEMEK YEDİ

Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla annesi ile birlikte tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü, cinayeti işledikten sonra önce Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkara'ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Ahmet Yağlıkara'nın evindeyken Eylül'ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği kaydedildi.

Sincan Cezaevi'nde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in, halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:58
  1. eylül
  2. cinayet
  3. Eylül Yağlıkara
  4. Uğur Koçyiğit

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