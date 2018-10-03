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TÜİK açıkladı! Zam şampiyonu domates

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, eylül ayında en yüksek fiyat artışının 35,30 ile domates olduğu açıklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:46
TÜİK açıkladı! Zam şampiyonu domates

TÜİK'in verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 31,82 ile sivri biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 29,12 ile salça, yüzde 25,45 ile yazım ve çizim kağıtları, yüzde 24,89 ile fırınlı ocaklar, yüzde 24,38 ile ütü, yüzde 23,95 ile patlıcan, yüzde 22,33 ile hazır perde (takmatik), yüzde 20,24 ile bulaşık makinesi yer aldı.

En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,53 ile limonda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,46 ile balık, yüzde 11,37 ile havuç, yüzde 10,58 ile elma, yüzde 8,47 ile kuru soğan, yüzde 8,15 ile patates, yüzde 7,04 ile nohut, yüzde 7,02 ile araba kiralama ücreti izledi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:46
  1. TÜİK
  2. domates

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  • karamanlıkaramanlı1 sa önce
    tüik bizi uğraştırma artışları bulmuşsun, bir de zabıtaya şikayet ediver. öyle çözülecekmiş ya..
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