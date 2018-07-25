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Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!

Ürdün'de iş sendikaları, İsrail'den doğalgaz ithal edilmesini protesto için gösteri düzenledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!

İrbid kentinde 15 sendikanın çağrısıyla İsrail'den gaz ithalatı için boruların döşenmeye başladığı bölge yakınında kurulan protesto çadırında gösteri düzenlendi.

Bölgede toplanan eylemciler, İsrail'den doğalgaz ithalatına tepki gösterdi.

Ürdün'ün İsrail'le 2016 yılında yaptığı gaz anlaşmasını kınayan eylemciler, üzerinde "Siyonist terörüne destek vermek suçtur", "İsrail'le gaz anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Sendikalar Konseyi Başkanı Ali el-Abus, eylemde yaptığı konuşmada, "Bu Siyonist proje, gelecek nesilleri prangaya vuruyor. Bu prangalar, gelecek halklar için yıkıcı olacak. (İsrail'le) Normalleşmeye karşıyız. Proje düşmana fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün, İsrail ile Eylül 2016'da imzalanan İsrail'in Leviathan sahasından doğalgaz ithal etmesini öngören anlaşmayı hayata geçirmek için boru döşemeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
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