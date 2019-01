"Eylem planlarını yüzde 98'lik başarıyla tamamladık"

KARABÜK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını belirterek, "Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle başlayıp tevazu içerisinde hareket etmek ve her vatandaşımıza dokunmak, derdini dinlemek suretiyle çalışacağız, gayret göstereceğiz." dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Kurum, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak verdi. AK Parti Karabük Seçim İrtibat Bürosu yanında bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu'na uğrayan Kurum, buradaki görevlilere yerel seçimlerde başarılar diledi.

Daha sonra partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Kurum, buradaki konuşmasında, Karabük'ün, daha üst seviyelere gelmesi noktasında birçok karar aldıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, bisiklet yollarına, katı atık düzenleme tesislerine kadar birçok projenin konuşulduğunu aktaran Kurum, "İkinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde tüm projelerimizi gerçekleştirerek, Karabük'ümüzü bulunduğu noktadan daha üst seviyelere çekmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimler için hız kesmeden çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tüm ilçelerimizi AK Parti iktidarıyla tanıştırmak suretiyle bu seçimden en başarılı şekilde çıkarak, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle başlayıp tevazu içerisinde hareket etmek ve her vatandaşımıza dokunmak, derdini dinlemek suretiyle çalışacağız, gayret göstereceğiz. Karabüklüler 16 yıldır yerli ve milli bir duruş sergiledi. İnşallah sizin bu duruşunuzun karşılığında biz de gece gündüz demeden çalışarak vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Önümüzdeki seçimde tüm teşkilatımız bu noktada çalışacak. Kapı kapı gezmek suretiyle vatandaşın derdini dinleyin, onların derdine ortak olun, aynı tasayı, sevinci yaşayın. Hızlı ve doğru şekilde yapmak, haksızlığı gidermek suretiyle çalıştığımızda vatandaşımızın her zaman yanımızda olduğunu gördük."

- "Kentsel dönüşüm projelerini ikiye ayırdık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaretinde de 16 yıldır AK Parti iktidarıyla şehirlerin, ilçelerin, belediyelerin ihtiyacı olan tüm projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kurum, şehirlerin 2002 yılından itibaren çok büyük yol kat ettiğini dile getirerek, "24 Haziran seçimleriyle yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistem çerçevesinde biz de şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bakanlığımızın ilk 100 günlük eylem planlarını hamdolsun yüzde 98'lik başarıyla tamamladık. Şimdi ikinci 100 günlük eylem planlarını yapıyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde de şehirlerimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz, Cumhurbaşkanımızın, liderimizin çok önemsediği millet bahçeleri projelerimiz var. Millet bahçelerini 81 ilimizde en az bir tane olmak suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. İkinci 100 günlük hedeflerimiz doğrultusunda 28 ilimizde 52 millet bahçemizin projelerini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin ihtiyacı olduğunu düşündükleri kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projelerini ikiye ayırdık. Biri tarihi kent merkezlerindeki projeler, diğeri ise şehrin değişik alanlarındaki dönüşüm projeleri. Gittiğimiz şehirlerde kentsel dönüşümden millet bahçesine, millet kıraathanesine, yürüyüş ve bisiklet yollarına yapılması gereken, vatandaşımızın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz her projeye karar vermeye gayret gösteriyoruz. Şehirlerimizin altyapısının iyileştirilmesi çerçevesinde, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, sıcak asfalt, çöplerimizin bertarafı noktasında birçok projeyi bu toplantılarla kararlaştırıp, hızlı bir şekilde de uygulamalarını yapmaya gayret gösteriyoruz."

- "Vatandaşlarımız her zaman AK Parti iktidarının yanında oldu"

Bakan Murat Kurum, AK Parti hikayesinin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde sosyal belediyecilikle başladığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün artık 25 yılı aşkın tecrübe ve 16 yıldır sürdürdüğümüz iktidarla şehirlerimizin adeta çevresini değiştirdik ve değiştirmeye de devam ediyoruz. O noktada siz vatandaşlarımız açıkçası bu süreçte her zaman AK Parti iktidarının yanında oldu. Her zaman desteklediler, her zaman yerli ve milli duruş sergilediler. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sosyal belediyecilik anlayışı ile başlayıp gönül belediyeciliği anlayışı ile devam edecek. 31 Mart seçimlerinde de tüm vatandaşlarımıza dokunmak, taleplerini, ihtiyaçlarını dinlemek, yapabileceklerimizi söylemek, yapamayacaklarımızı da 'Biz bu nedenden dolayı yapamayız veya şu zaman yapabiliriz.' demek suretiyle herkesle görüşmemiz gerekiyor. Tevazu içerisinde hareket edip, iyi ve kötü gününde beraber olduğumuzu onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor."