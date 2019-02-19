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Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının yargılanmasına başlandı

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

19 Şubat 2019 Salı 14:19
Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Yerlikaya, Fransa'da inşaat işiyle uğraştığını söyledi.

Hiçbir örgüt ve oluşumla alakası olmadığını öne süren sanık Yerlikaya, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada yeminli tercüman eşliğinde tanık olarak dinlenen, sanığın dini nikahla birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N. ise sanıkla 3 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Sanığın hiçbir terör faaliyetinde bulunmadığını öne süren Nadia N, "Buraya Fas'tan geldim. Kocam benden 2-3 ay önce Türkiye'ye geldi. Kocamın hiçbir terör olayına karıştığını görmedim. Kocamın suçlamalarla hiçbir alakası yoktur. Murat ile internet üzerinden evliliğe yönelik bir sosyal medya sitesinde tanıştık. Fransa'ya gitmek istedim ancak bu ülke bana vize vermeyince Türkiye'ye geldim." dedi.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adi Tıp Kurumundan bilirkişi raporu istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Yerlikaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:19
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