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Eylem hazırlığındaydılar! Adana'da özel harekat destekli PKK/KCK operasyonu

Adana'da kentte sokak eylemi düzenleyebilecekleri şüphesiyle PKK/KCK zanlılarına operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

14 Ağustos 2018 Salı 07:34
Eylem hazırlığındaydılar! Adana'da özel harekat destekli PKK/KCK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 07:34
  1. Adana
  2. PKK/KCK

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