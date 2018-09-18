Eylem hazırlığı yapıyorlardı! TSK'dan teröristlere hava harekatı
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.18 Eylül 2018 Salı 09:50
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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