0553 313 94 23

Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleri çok sayıda mühimmatla birlikte yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:08
Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleri çok sayıda mühimmatla birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Terör örgütü mensuplarının Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollarla patlayıcı madde geçirdikleri ve güvenlik güçlerine yönelik eylem düzenleyecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Akçakale ilçesi sınır bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 8 kg C4 ve 4 kg PETN olmak üzere toplam 12 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet kaleşnikof, 7 adet şarjör, 45 adet kaleşnikof silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle yetiştiriliyor
    1. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    2. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    3. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    4. MHP’li Taşdoğan: “Biz bu ülkede..
    5. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    6. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    7. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    8. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    9. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    10. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    11. Tarihi ilkokul restore edildi
    12. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    13. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    14. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    15. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    16. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    17. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    18. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    19. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    20. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    21. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    22. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    23. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    24. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    25. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    26. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    27. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    28. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    29. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    30. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!