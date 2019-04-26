Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist tutuklandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.26 Nisan 2019 Cuma 19:11
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale’de gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığındayken Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi’nde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu A.H., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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