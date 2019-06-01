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Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Türkiye'de eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi"

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:37
Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladıkları 2 kişinin derdest edildiğini belirtti.

Bakan Soylu, Tuzla'daki Trabzon Ağasalılar Derneği'nin açılışında konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı illerde operasyon düzenlendiği bilgisini veren Soylu, "Bugün hepinizin huzurunda kahraman güvenlik görevlilerimize, polisimize ve emniyet istihbaratımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir iş başardılar. Türkiye'de eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi. Hem de nereye, nasıl yapacaklarını ve eylemlerine çok yaklaştıklarını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Soylu, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütleriyle ve Türkiye'ye karşı planı olan herkesle mücadele edildiğini dile getirdi.

Türkiye sınırları dışında başka bir operasyon daha düzenlendiği anlatan Soylu, "Bizim koordinasyonumuzda 1 tonu aşan eroin yakaladık. Başka bir ülkede başka operasyonlar da devam ediyor. Sabah, akşam çalışıyoruz, gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:37
  1. DEAŞ operasyonu
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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