Eylem hazırlığındaydılar! İstanbul'da çok sayıda adrese DAEŞ operasyonu İstanbul'da DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 8 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 6 ilçede eş zamanlı operasyon Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2’si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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