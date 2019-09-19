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Eylem hazırlığındaydılar! İstanbul'da çok sayıda adrese DAEŞ operasyonu

İstanbul'da DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 8 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:25
Eylem hazırlığındaydılar! İstanbul'da çok sayıda adrese DAEŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

6 ilçede eş zamanlı operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2’si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:25
  1. İstanbul
  2. DAEŞ
  3. terör örgütü DAEŞ
  4. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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