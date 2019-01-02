Kayseri'de eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ üyesi yakalandı!
Kayseri'de, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen Fas uyruklu DEAŞ üyesi kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı şüpheli gözaltına alındı.02 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.
Örgütsel materyaller ele geçirildi
Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
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