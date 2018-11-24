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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 12 terörist yakalandı

İstanbul’da, hain terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda eylem hazırlığındaki 12 hücre üyesi enselendi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
İstanbul’da eylem hazırlığındaki 12 terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde kuruluş yıl dönümünü bahane ederek el yapımı patlayıcı ve molotoflu saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 şüpheliyi tespit etti. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 6 farklı ilçede 13 adrese baskın düzenleyen terör polisi, terör örgütü adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Örgütsel dökümanlar bulundu

Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 12 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
  1. istanbul
  2. PKK
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi

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