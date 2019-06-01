Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın! 18 gözaltı Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen terör operasyonlarında, 18 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen DAEŞ terör örgütü üyelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Mersin'in Anamur ve Tarsus ilçelerinin yanı sıra Bursa ve Yalova'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri kadın 18 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda dijital malzemeler ile silah dürbünü ele geçirildi.

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