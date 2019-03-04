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E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir maçında VAR bozuldu

Süper Lig’in 24.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
E.Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir maçında VAR bozuldu

Süper Lig’in 24. haftasında Malatya’da oynanan E.Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir müsabakasının ilk yarısında VAR sisteminde yaşanan sorun nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus ile VAR hakemleri bir süre iletişim sağlayamadı.


Alınan bilgiye göre Malatya’da oynanan maçın başlama düdüğü öncesi VAR’da sorun oluştu ve hakem Fırat Aydınus müsabakayı yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmeyle başlattı. Aydınus daha sonra iki takım kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. E.Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ve M.Başakşehir takımı kaptanı Emre Belezoğlu’na VAR’da sorun oluştuğunu ve VAR hakemleriyle iletişime geçemediğini söyleyen Fırat Aydınus, iki kaptanın onayını da alınca maçı başlattı.


Maçın ilerleyen dakikalarında ise müsabakanın 4. hakemi Hakan Ceylan E.Yeni Malatyaspor takımının yedek kulübesine giderek VAR’da yaşanan sorunun çözüldüğünü iletti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
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