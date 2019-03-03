EYBİLDER ’Boza Gecesi’nde buluştu Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER), üyeleri birlik ve beraberliği pekiştirmek için düzenlenen ’Boza Gecesi’nde buluştular.

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER), üyeleri birlik ve beraberliği pekiştirmek için düzenlenen ’Boza Gecesi’nde buluştular.

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim buluşma etkinliğinde bir konuşma yaptı. Başkan Mülayim, "Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla Şirintepe Mahallesi’nde bir mekanda buluştuk. Bilecik Pazaryeri’nin meşhur Soydan Bozası’nı Bileciklilere ikram ettik. Etkinliğimize yoğun katılım oldu. Bilecik’in tanıtımı ve birlik beraberliğimizin artması için, önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

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