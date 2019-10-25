Ey Türk Evladı Gazetemiz okurlarından Abdullah Şenel, ‘Ey Türk Evladı’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Dünya sana düşman olsa ne çıkar, Sen tek birlik ol, Mevlâm sana bakar. * Ey hainler, siz oldunuz canavar, Bizlerin Rabbi var, Mevlamız bize yâr… * Siz hainler bizleri hiç tanımamışsınız, Kanınız bozuk, nasibiniz yok insanlıktan * Fırsat gözetip, bizi tanımaya çalışmaya sakın, Kiminiz tilki, kiminiz yamyam tarihe ibretle bakın * Bizler insanca istiyoruz yaşamak, Sizler ise davaya şaşı bakmak… * Ey hainler, aklınızı alın başınıza, Değilse dünyayı dar ederiz başınıza… * Sakın yanlış anlamayın, bizleri haktan yanayız, Sizler maalesef hainlerle beraber yoldaşsınız… Bu ne çılgınlık, aklınızı başınıza alın, Doğru, dürüst olun doğru yolda kalın… Bu sizlere dostça bir nasihat, Aman yanlış anlamayın bu en doğru hat…

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