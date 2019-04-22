Ey seçim sen nelere kadirsinnn!

Arif Ersoy

- Bunun yapılmasına ne lüzum var.

- Onu yapacağınıza şunu yapın, şunu yapacağınıza bunu yapın, bunu yapacağınıza onu yapın.

- Tabii canım, yandaşlar para kazansın.

- Yanlış yere yapıyorlar. AKP’lilerin yeri kıymetlensin diye efendim. (Daha önce AP’lilerin, DP’lilerin, ANAP’lıların yeri diye söylenirdi).

- Göz boyamak için hep bunlar, sırf gösteriş için hepsi.

- Sırf oy avcılığı için, bidon kafalıların oyunu almak için. Onlar da bunlara koyun gibi gidip oy veriyorlar. (Kendiniz neden 90 yıldır afyonlanmış gibi o partinin peşinden ayrılmıyorsunuz, üç nesildir, dört nesildir diye sormak lazım).

- Hep hırsızlık için yapıyorlar, başka bir şey için değil.

- İyi halt ettiniz, yaptınız da.

- Hep rant için, hep rant için.

- Gelelim bir, onların başlarına yıkacağız o yaptıkları betonları.

- Çevreyi mahvettiler, yeşili bitirdiler.

- Kuşların göç yolu üzeri orası kardeşim. Yaban domuzları yolunu değiştirdi bunların yüzünden.

- Mimarlar Odası, çevre örgütleri, yargı önlemese bunlar daha neler yapacaklar.

- Yıktırmayız, orası bizimdir.

- Yaptırmayız, izin vermeyeceğiz.

- İstemiyoruzzz.

- O nasıl bir ucube kardeşim.

- Bir defa o halatlar o köprüyü taşımaz.

- Zaten zemin çürük bir de altımızı oyuyorlar.

- Yargı durdurdu. Hadi bakalım şimdi beton kazıklar olarak kalsın orada.

- Yaparken kime sordunuz?

- Daha güzel olabilirdi. Daha büyük yapılabilirdi. Daha küçük olabilirdi. Ne lüzum var o kadar büyüğüne. Neden o kadar geniş tuttunuz.

- Metrobüs yaptılar, itiş kakış, ne kadar kalabalık.

- Çocuklar bugün sis nedeniyle vapurlar çalışmıyor. Ben prensip olarak Marmaray’a karşıyım o yüzden bugünkü dersimizi iptal ediyorum.

- O Menderes de Vatan Caddesini, Ordu Caddesi’ni, Millet Caddesi’ni, Sahil Yolu’nu, Londra Asfaltı’nı, Ankara Asfaltı’nı, Barbaros Bulvarı’nı yaptı, İstanbul’u mahvetti.

- Demirelbirinci köprüyü yaptı, şehrin yoğunluğunu artırdı.

- O Özal var ya o Özal, o kadar mücadelemize rağmen o ikinci köprü heyulasını dikti oraya boğazın görünümünü mahvetti.

- Çamlıca TV Kulesi için binlerce çamı kestiler (Binlerce hem de binlerce, nerede imiş bu binlerce çam?)

- Anıtlar Kurulu’ndaki arkadaşlar yıllardır bu TV kulesinin görüntü kirliliğini önlemek için çaba sarfettiler, mücadele verdiler (Radyasyonu alt tabakalardan yayan ve tarla kazıkları görünümlü düzinelerce antenin şimdiki görünümü daha estetik çünkü!)

- Tamam kardeşim, bugüne kadar niye yapmadınız. Aklınız nerede idi.

- Elinizden tutan mı vardı?

- Gecikme maliyeti bu kadar artırdı.

- Zaten yapmanız gerekir bunları. Ne olmuş yani.

- Adı Zeki Müren olsun, Müzeyyen Senar olsun, Münir Nurettin Selçuk olsun.

- Bir de hak etmişlercesine övünüyorlar.

- Babalarının cebinden mi yapıyorlar. Yapsınlar da görelim.

- Bizim vergilerimizle yapıyorlar, para yine vatandaşın cebinden çıkıyor. (Vatandaş sadece biziz! Vergiyi de sadece biz veriyoruz!)

- Utanmadan reklamını yapıyorlar.

- Ey seçim sen nelere kaadirsinnn.

- On yedi senede ne yaptılar kardeşim, ne yaptılar?