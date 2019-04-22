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Seçim 2019 Sayfası

Ey seçim sen nelere kadirsinnn!

Gazetemiz okurlarından Arif Ersoy, "Ey seçim sen nelere kadirsinnn!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:08
Ey seçim sen nelere kadirsinnn!

Arif Ersoy

- Bunun yapılmasına ne lüzum var.

- Onu yapacağınıza şunu yapın, şunu yapacağınıza bunu yapın, bunu yapacağınıza onu yapın.

- Tabii canım, yandaşlar para kazansın.

- Yanlış yere yapıyorlar. AKP’lilerin yeri kıymetlensin diye efendim. (Daha önce AP’lilerin, DP’lilerin, ANAP’lıların yeri diye söylenirdi).

- Göz boyamak için hep bunlar, sırf gösteriş için hepsi.

- Sırf oy avcılığı için, bidon kafalıların oyunu almak için. Onlar da bunlara koyun gibi gidip oy veriyorlar. (Kendiniz neden 90 yıldır afyonlanmış gibi o partinin peşinden ayrılmıyorsunuz, üç nesildir, dört nesildir diye sormak lazım).

- Hep hırsızlık için yapıyorlar, başka bir şey için değil.

- İyi halt ettiniz, yaptınız da.

- Hep rant için, hep rant için.

- Gelelim bir, onların başlarına yıkacağız o yaptıkları betonları.

- Çevreyi mahvettiler, yeşili bitirdiler.

- Kuşların göç yolu üzeri orası kardeşim. Yaban domuzları yolunu değiştirdi bunların yüzünden.

- Mimarlar Odası, çevre örgütleri, yargı önlemese bunlar daha neler yapacaklar.

- Yıktırmayız, orası bizimdir.

- Yaptırmayız, izin vermeyeceğiz.

- İstemiyoruzzz.

- O nasıl bir ucube kardeşim.

- Bir defa o halatlar o köprüyü taşımaz.

- Zaten zemin çürük bir de altımızı oyuyorlar.

- Yargı durdurdu. Hadi bakalım şimdi beton kazıklar olarak kalsın orada.

- Yaparken kime sordunuz?

- Daha güzel olabilirdi. Daha büyük yapılabilirdi. Daha küçük olabilirdi. Ne lüzum var o kadar büyüğüne. Neden o kadar geniş tuttunuz.

- Metrobüs yaptılar, itiş kakış, ne kadar kalabalık.

- Çocuklar bugün sis nedeniyle vapurlar çalışmıyor. Ben prensip olarak Marmaray’a karşıyım o yüzden bugünkü dersimizi iptal ediyorum.

- O Menderes de Vatan Caddesini, Ordu Caddesi’ni, Millet Caddesi’ni, Sahil Yolu’nu, Londra Asfaltı’nı, Ankara Asfaltı’nı, Barbaros Bulvarı’nı yaptı, İstanbul’u mahvetti.

- Demirelbirinci köprüyü yaptı, şehrin yoğunluğunu artırdı.

- O Özal var ya o Özal, o kadar mücadelemize rağmen o ikinci köprü heyulasını dikti oraya boğazın görünümünü mahvetti.

- Çamlıca TV Kulesi için binlerce çamı kestiler (Binlerce hem de binlerce, nerede imiş bu binlerce çam?)

- Anıtlar Kurulu’ndaki arkadaşlar yıllardır bu TV kulesinin görüntü kirliliğini önlemek için çaba sarfettiler, mücadele verdiler (Radyasyonu alt tabakalardan yayan ve tarla kazıkları görünümlü düzinelerce antenin şimdiki görünümü daha estetik çünkü!)

- Tamam kardeşim, bugüne kadar niye yapmadınız. Aklınız nerede idi.

- Elinizden tutan mı vardı?

- Gecikme maliyeti bu kadar artırdı.

- Zaten yapmanız gerekir bunları. Ne olmuş yani.

- Adı Zeki Müren olsun, Müzeyyen Senar olsun, Münir Nurettin Selçuk olsun.

- Bir de hak etmişlercesine övünüyorlar.

- Babalarının cebinden mi yapıyorlar. Yapsınlar da görelim.

- Bizim vergilerimizle yapıyorlar, para yine vatandaşın cebinden çıkıyor. (Vatandaş sadece biziz! Vergiyi de sadece biz veriyoruz!)

- Utanmadan reklamını yapıyorlar.

- Ey seçim sen nelere kaadirsinnn.

- On yedi senede ne yaptılar kardeşim, ne yaptılar?

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:08
  1. İstanbul
  2. Arif Ersoy
  3. AKP
  4. ANAP
  5. DP
  6. AP
  7. Mimarlar Odası
  8. Metrobüs
  9. Menderes
  10. Vatan Caddesi
  11. Ordu Caddesi
  12. Millet Caddesi
  13. Londra Asfaltı
  14. Sahil Yolu
  15. Ankara Asfaltı
  16. Barbaros Bulvarı
  17. Demirel
  18. birinci köprü
  19. Çamlıca TV Kulesi
  20. Anıtlar Kurulu
  21. Zeki Müren
  22. Müzeyyen Senar
  23. Münir Nurettin Selçuk

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