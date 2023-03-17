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Okur Postası Ey Müslüman! Müslümanca yaşamaya mecbursun…
Okur Postası

Ey Müslüman! Müslümanca yaşamaya mecbursun…

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Ey Müslüman! Müslümanca yaşamaya mecbursun…" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 09:39:00 -
Ey Müslüman! Müslümanca yaşamaya mecbursun…

Bir müddet önce mahallemin çay ocağında sohbet ederken yanımdaki masada oturan beş kişiden birkaçı bizler deistis diyerek Müslüman olmadıklarını ortaya koydular.

Deist; kısaca Allah’ı dünyaya karıştırmamak. Allah var fakat Allah dünyaya karışmasın. Allah bizlerin evliliğine, ticaretine ve devlet işlerine karışmasın. Allah orada dursun. Bundan dolayı Peygamberler ve kutsal kitaplar yoktur.

Karşılaşmış olduğum bu olay bana şunu göstermektedir ki halkımız arasında bu deist inanca sahip olan insanımız bayağı var. Baksanıza olağan işlerden gibi kendi aralarında deist olduklarını söyleyebiliyorlar. Yapılan araştırmalarda bu insanların sayıları ülkem geneli çok olduğunu göstermektedir. Bu inanca sahip olan insanların bu inanca kaymalarının asıl sebebi Müslüman denilen insanların örnek olamamalarından kaynaklanmaktadır. Müslüman olan insanlar yaşadıklarını iman gibi algıladıklarından karşı tarafta sorun olmaktadır.

Allah Teala dünyaya karışmaktadır. Peygamberleri ve kutsal kitapları ne adına göndermektedir?! Dünyaya  müdahildir. Bundan dolayı dört büyük kitap ve iki yüz yirmi dört bin peygamber göndermiştir.  Eğer müdahil olmasa bunları gönderir mi?! Göndermez tabii.

Kutsal kitapları Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak üzere Allah tarafından gönderilmiştir. Adem AS’dan bizlerin Peygamberi Hz. Muhammet’e kadar iki yüz yirmi dört bin Peygamber göndererek dünyaya müdahil olduğunu göstermiştir. Daha ne adına ben deistim deriz anlamış değilim.
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Buradaki sorun biz Müslümanların örnek olamamamızdan kaynaklanmaktadır. Müslümanlar yaşantı itibariyle öyle bir hayat yaşamaktalar ki her türlü yalan dolan aralarında var. Zaten bundan dolayı Müslüman örnek olamamakta. Bakınız bir örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Mesleğe başladığım yıllarda köyde hem derse giriyordum hem de Cuma vaazlarına çıkıyordum. Bir Cuma vaazından sonra hacılarla sohbet ederken hacılardan biri bana şöyle dedi; “Nizamettin evladım bak sana ne diyeceğim. Ben İslam’ı yaşantı olarak istemiyorum” dedi. Ben kendisine hacı abi az önce Cuma namazından çıktık bu kanıya nereden vardın dediğimde, “bana yok evladım öyle değil bak nasıl demek istedim diyerek açıklamasına devam etti. Evladım biliyorsun bu köy zengin bir köydür. Ben ilçede ne zaman ev ihtiyaçları için esnafa para versem bugüne kadar verdiğim paranın karşılığı kesinlikle gelmedi. Bundan dolayı Müslümana karşı soğudum. Bundan dolayı böyle söyledim” dedi. Ben kendisine örnek alacaksak Peygamberimizi örnek alalım diyerek örneklik olarak Peygamberimizin alınması lazım geldiğini söyledim.

Tüm bu detaylar bizlere Müslüman denilen kitlenin örnek olamamasını ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı deistlerin aramızda hızlıca yayılmaya başlamaktadır. Bunun önüne geçmek için mutlaka Müslümanın Müslümanca inanması ve yaşaması lazım gelmekte. Bundan dolayı Müslümanın inancını yeniden gözden geçirmesi lazım gelmekte. Aksi takdirde daha çok deistler ateistler aramızda türemeye devam edecek.

Ey Müslüman! Müslümanca yaşamaya mecbursun…

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