"Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar buradayım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey İmamoğlu, sana sesleniyorum. Benim Ankara'da gidip oturmamı istiyorsun. Bilesin ki 23 Haziran'a kadar buradayım. Ne işim var biliyor musun? PKK'nın sızmaya çalıştığı her yerde kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." dedi.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Karadeniz dernekleri ile bayramlaşma programında konuşan Soylu, Türkiye'nin özgür ve huzur içerisinde bir bayram geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selam ve tebriklerini de vatandaşlara ileten Soylu, Filistin, Myanmar, Yemen, Sudan, Suriye gibi savaş ve çatışma içerisindeki ülkelerin gelecek bayramlara huzur ve sükun içerisinde girmelerini diledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde darbeler, terör, ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 yıldır bu ülkeye her fırsatta saldırıyorlar. Son yıllarda Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de ve 15 Temmuz'da saldırdılar. Son 1,5 yıldır Amerikan merkezli bir döviz operasyonunu ortaya koyup Türkiye'yi haraca bağlamak istiyorlar. Bu Gezi olayları dahil bir tanesi eğer 1980 öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. 28 Şubat öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. Sebebi şudur; iki tercih kullandık. İlki, terörle mücadele yaptık. İkincisi de altyapımızı tahkim ettik. Türkiye'yi bir fiske ile yıkamasınlar diye. Terörle mücadeleye para ve insan kaynağı ayırdık. İnsansız hava aracını, ATAK helikopterini, mühimmatları, cirit füzesini biz yapıyoruz. Bir tercih yaptık ama bu tercihle beraber Afrin'e girdik ve terörü orada engelledik. Zeytindalı Harekatı'nda Cerablus'a, Azez'e girdik terörü orada engelledik. Bir şey daha yaptık, dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün dağlarda, kışa girmeden 700 diyordum, 600 terörist kaldı."

Soylu, 31 Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de terör olayı yaşanmadığını dile getirerek, yapılan yatırımlar ve öncü hamleler sayesinde huzurlu bir ortam oluşturduklarını aktardı.

Kendisini eleştirenlere de seslenen Soylu, "2,5 yıl önce Kato Dağı'nın tepesinde teröristlerin yuvası vardı. Allah nasip etti orada bayram namazı kıldık. Duamız odur ki, Kurban Bayramı'nda Allah, Kandil'de bayram namazı kılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

- "Musakka-antrikot tartışmasından VIP'lerden saltanat tartışmasına..."

İçişleri Bakanı Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde yaşanan antrikot-musakka tartışmasına değinirken, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız belediye başkanlığına birtakım abidik ve gubidikle seçildiği günlerin ilkinde oturmuş, musakka tartışması yapıyordu, hatırladınız mı? Musakka tartışmasından, antrikot tartışmasından bugün özel uçaklarla beraber hak etmediği VIP'lerden saltanat tartışmasına dönenlere bir cevap vermenizi istiyoruz.

Dün bir şekilde hakkı olmadığı halde, havalimanından uyarmalarına rağmen, rica etmelerine rağmen, bir baskın şeklinde devletin VIP'sini orada ismi yazmadığı halde 14 kişiyle ve yüzlerce kişiyle gelip basıp 'Biz buradan gideriz.' diyebilecek bir anlayış, bir fütursuzluk sergilemektedir. Bakın maskeler düşmektedir. 23 Haziran'da istiyoruz İstanbul. Bu kadar açık ve net."

- "Yazıklar olsun"

İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne "it" dediği iddialarına ilişkin Soylu, "Valiye söylediği söz şu; 'Bu vali it', diyor. Devletin valisine... Ey İmamoğlu, sen devletin valisine 'it' diyorsun da sen Selahattin Demirtaş'ı övgülerle karşılıyorsun, yazıklar olsun." diye konuştu.

İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatının suç olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu durum bana şunu hatırlattı. 17-25 Aralık darbesinde buradan emniyetin bilgilerini çalıp Amerika'ya götürenler, Halk Bankası davasını başlatanlar ve orada o çocukların yatmasını özellikle Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın orada hapishanede yatmasını sağlayanların alışkanlıkları, pusuları ve aynı ahlaki zihniyetini orada ortaya koyuyor. Bu ne devlet adamlığıyla bağdaşır ne de İstanbul'un kendilerine vereceği emanetle bağdaşır. Yönetici pusu kurmaz. Yönetici kendine verilen emanetle kendine verilen görevi devam ettirmeye çalışır." diye konuştu.

