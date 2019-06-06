0553 313 94 23

"Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar buradayım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Ey İmamoğlu, sana sesleniyorum. Benim Ankara'da gidip oturmamı istiyorsun. Bilesin ki 23 Haziran'a kadar buradayım. Ne işim var biliyor musun? PKK'nın sızmaya çalıştığı her yerde kanımın son damlasına kadar mücadele ederim"- "Hatırlarsanız belediye başkanlığına birtakım abidik ve gubidikle seçildiği günlerin ilkinde oturmuş, musakka tartışması yapıyordu, hatırladınız mı? Musakka tartışmasından, antrikot tartışmasından bugün özel uçaklarla beraber hak etmediği VIP'lerden saltanat tartışmasına dönenlere bir cevap vermenizi istiyoruz"

06 Haziran 2019 Perşembe 19:13
"Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar buradayım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey İmamoğlu, sana sesleniyorum. Benim Ankara'da gidip oturmamı istiyorsun. Bilesin ki 23 Haziran'a kadar buradayım. Ne işim var biliyor musun? PKK'nın sızmaya çalıştığı her yerde kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." dedi.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Karadeniz dernekleri ile bayramlaşma programında konuşan Soylu, Türkiye'nin özgür ve huzur içerisinde bir bayram geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selam ve tebriklerini de vatandaşlara ileten Soylu, Filistin, Myanmar, Yemen, Sudan, Suriye gibi savaş ve çatışma içerisindeki ülkelerin gelecek bayramlara huzur ve sükun içerisinde girmelerini diledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde darbeler, terör, ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 yıldır bu ülkeye her fırsatta saldırıyorlar. Son yıllarda Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de ve 15 Temmuz'da saldırdılar. Son 1,5 yıldır Amerikan merkezli bir döviz operasyonunu ortaya koyup Türkiye'yi haraca bağlamak istiyorlar. Bu Gezi olayları dahil bir tanesi eğer 1980 öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. 28 Şubat öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. Sebebi şudur; iki tercih kullandık. İlki, terörle mücadele yaptık. İkincisi de altyapımızı tahkim ettik. Türkiye'yi bir fiske ile yıkamasınlar diye. Terörle mücadeleye para ve insan kaynağı ayırdık. İnsansız hava aracını, ATAK helikopterini, mühimmatları, cirit füzesini biz yapıyoruz. Bir tercih yaptık ama bu tercihle beraber Afrin'e girdik ve terörü orada engelledik. Zeytindalı Harekatı'nda Cerablus'a, Azez'e girdik terörü orada engelledik. Bir şey daha yaptık, dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün dağlarda, kışa girmeden 700 diyordum, 600 terörist kaldı."

Soylu, 31 Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de terör olayı yaşanmadığını dile getirerek, yapılan yatırımlar ve öncü hamleler sayesinde huzurlu bir ortam oluşturduklarını aktardı.

Kendisini eleştirenlere de seslenen Soylu, "2,5 yıl önce Kato Dağı'nın tepesinde teröristlerin yuvası vardı. Allah nasip etti orada bayram namazı kıldık. Duamız odur ki, Kurban Bayramı'nda Allah, Kandil'de bayram namazı kılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

- "Musakka-antrikot tartışmasından VIP'lerden saltanat tartışmasına..."

İçişleri Bakanı Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde yaşanan antrikot-musakka tartışmasına değinirken, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız belediye başkanlığına birtakım abidik ve gubidikle seçildiği günlerin ilkinde oturmuş, musakka tartışması yapıyordu, hatırladınız mı? Musakka tartışmasından, antrikot tartışmasından bugün özel uçaklarla beraber hak etmediği VIP'lerden saltanat tartışmasına dönenlere bir cevap vermenizi istiyoruz.

Dün bir şekilde hakkı olmadığı halde, havalimanından uyarmalarına rağmen, rica etmelerine rağmen, bir baskın şeklinde devletin VIP'sini orada ismi yazmadığı halde 14 kişiyle ve yüzlerce kişiyle gelip basıp 'Biz buradan gideriz.' diyebilecek bir anlayış, bir fütursuzluk sergilemektedir. Bakın maskeler düşmektedir. 23 Haziran'da istiyoruz İstanbul. Bu kadar açık ve net."

- "Yazıklar olsun"

İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne "it" dediği iddialarına ilişkin Soylu, "Valiye söylediği söz şu; 'Bu vali it', diyor. Devletin valisine... Ey İmamoğlu, sen devletin valisine 'it' diyorsun da sen Selahattin Demirtaş'ı övgülerle karşılıyorsun, yazıklar olsun." diye konuştu.

İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatının suç olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu durum bana şunu hatırlattı. 17-25 Aralık darbesinde buradan emniyetin bilgilerini çalıp Amerika'ya götürenler, Halk Bankası davasını başlatanlar ve orada o çocukların yatmasını özellikle Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın orada hapishanede yatmasını sağlayanların alışkanlıkları, pusuları ve aynı ahlaki zihniyetini orada ortaya koyuyor. Bu ne devlet adamlığıyla bağdaşır ne de İstanbul'un kendilerine vereceği emanetle bağdaşır. Yönetici pusu kurmaz. Yönetici kendine verilen emanetle kendine verilen görevi devam ettirmeye çalışır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu eleştirerek, "Ey İmamoğlu, sana sesleniyorum. Benim Ankara'da gidip oturmamı istiyorsun. Bilesin ki 23 Haziran'a kadar buradayım. Ne işim var biliyor musun? PKK'nın sızmaya çalıştığı her yerde kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:13
  1. Güngören
  2. İçişleriBakanı Süleyman Soylu
  3. İmamoğlu
  4. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıdı
    1. Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü..
    2. Kedi katliamı soruşturmasında flaş..
    3. Çektiği selfie sonu oldu
    4. Bekçilerin dikkati faciayı önledi
    5. Ünlü pastane sahibinin eşi son..
    6. Rusya'dan ABD dolarına dev darbe!..
    7. Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı..
    8. MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri,..
    9. 55. Kiraz Festivali’nin meşalesi..
    10. Bayram tatili dönüş trafiği başladı
    11. Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
    12. Fabrika yangınında ölen işçilerin..
    13. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen..
    14. Ozan Kabak, Bundesliga’da ’Yılın..
    15. Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!
    16. Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    17. Aydınlı muhtar ölümden döndü
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda..
    19. "Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar..
    20. Yol durumu son dakika | Bayram dönüşü..
    21. Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı
    22. "Çocuklarımızı aile ortamına..
    23. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’tan..
    24. Balkaya Dağları’nda bayramlaşma
    25. 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz..
    26. ‘Sakin Kent’te adım atacak yer yok
    27. Gündüz vakti kuyumcuyu soyup ortadan..
    28. Serinlemek için girdiği çayda mahsur..
    29. Karabük'te köye ayı indi
    30. Heybeliada'da korkutan orman yangını!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu