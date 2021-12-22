'Ey hükümet! Hak isteyenin hakkını verin baş isteyenin başını kesin!'

On üç yaşımdan beri siyaseti, devlet işlerini takip ederim. Benim, radyolu yıllarda radyom türkü şarkı bilmezdi. Televizyonlu yıllarda da çok fazla dizi, müzik, magazin takip etmem. Takip ettiğim çoğunlukla haber/analiz/programdır. Böylesini ilk kez görüyorum.

Geçenlerde Yeni Akit’te Ali İhsan Karahasanoglu ayrıntılarıyla yazmış; resmen bir baş kaldırma, baş isteme olayı var!

Kardeşim! Beşinci kez dolara müdahale ediyoruz, daha ne; yetmez diyorlar!

Ee, ihracat arttı, ithalat azaldı; yetmez diyorlar! İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi; yetmez diyorlar!

Dış ödemeler açığı hiç olmadığı kadar minimize oldu; yetmez diyorlar!

Faiz dışı fazla...yetmez diyorlar!

İşsizlik azaldı...yetmez diyorlar!

Likidite arttı...yetmez diyorlar!

Asgarî ücretle çalışanlara, doktorlara ve diğer sabit gelirlilere makul zam yolda...yetmez diyorlar! Hiçbir malın tedarikinde veya depolardaki varlığında sıkıntı yok...yetmez diyorlar! Ee! Savaşta mıyız bir ülkeyle? Duyûnu umumiye geri mi geldi?

IMF boğazımızı mı sıkıyor? Nedir bu?

Hah şöyle... Sen aşağıdasın ama suyu bulandırıyorsun! Seni yiyeceğim!!...

İşin özü bu... Ey hükümet, ey devlet!

Dün asgari ücreti 4253 TL olarak açıkladın; bir günde 4000 TL’ye indi.

Böyle giderse bir iki ayı bulmaz geriye sadece kürdan kalır! Devlet devletliğini, hükümet hükümetliğini bil ve benim hakkımı koru! Beni bu bir avuç azgın ve sapkın bankerin dişlerinden kurtar! Bunu beceremiyorsan bırak...beni yedikleri gibi seni de yesinler! Ameliyatım vesilesiyle memleketin muhtelif yerlerinden arkadaşlar geçmiş olsun demek için arıyorlar. Dün de il dışından üç arkadaş aradı. Üçü de bir çarşı pazar ve ekonomik nabız gözlemi yaptıklarından bahsetti. Durum korkunç... Üç beş kuruş TL’si olanlar, belirsizliğin aniden bindirmesi üzerine afallamıs durumdalar. Herkes perişan! Bu nedir yav! On üç yaşımdan berisini takip ederim, böylesini görmedim! Ben halkım, sessiz çoğunluğum. Hakkımı istiyorum... Ya benim hakkımı ver, ya da baş isteyenin başını kes... Sen devletsin! Radikal kararlar al. Stokçuluğu önlemek için iki milyona kadar para cezası olacakmış. Hiç faydası olmaz bence. Adam ödeyeceği cezayı maliyete veya masrafa yazar elindeki malın fiyatını daha da artırıp cezayı fabrikatöre, fırına, bayiye, millete ödettirir. Eğer buğday stokçusuysa mesela... Ey. Okuyucu! Bu yazımı Giresunlu vekiller okumaz. Onların daha mühim işleri var. Ama siz paylaşırsanız belki bir yetkilinin önüne gidebilir... Bence bu işin çözümü şöyledir: 1-Devlet, piyasayı dalgalandıran kaç âdi banker varsa Dolar veya Eurolarına el koyacak lakin devletin belirlediği bir kur üzerinden bu dövizi satışa sunacak. Satınca da TL cinsinden karşılığını bankere verecek. Zalimlik yapmayacak devlet. Sadece bankerin veya stokçunun beytul mâle veya milletin boğazına uzanan elini kesecek! Devlet olmanın gereği budur.

Piyasa ile oynamak nasılmış görsün!

2-Sırası ile buğday ve diğer tüm kalemlerde stokçuluk yapanın malına el koyacak fakat onu stokçunun değil kendisinin belirlediği fiyattan satıp o fiyattan parasını stokçuya verecek... Mesela buğday stokçusunu belirledi diyelim. Tüm buğdayı devletin eli altında... Bu adam fırsat kolluyor, un fabrikalarını gözlüyor, üç TL’den satacağı buğdayı yedi TL’ye satmak için fırsat mı kolluyordu!! Al sana!... Buğdayın üç TL’den fabrikaya satıldı. İşte paran. Bunun içinde kayyım ücreti ile devletin de bir miktar komisyonu var... Ha; böyle bir ülkede yaşamak işine mi gelmiyor! Git istediğin yere... Eğer bir yerde ekonomik işleyiş yoğunsa açık hemen kapatılır. Sıkıntı olmaz. Stokçu kaçarsa yüzlercesi açığı kapatır. Kaçmak istiyorsan sen bilirsin. Cem Uzan kaçtı da ne oldu? Akın İpek defoldu da ne oldu? Ey devlet, ey hükümet! Sessiz yığınların hakkını koru. Koruyamazsan o yığınlar muhalefetin safına geçer.