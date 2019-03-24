"Ey finans sektörünün içinde olanlar, provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bedelini ödeyeceksiniz" Erdoğan: Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz,

Erdoğan: Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz,

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