'Ey Amerika! Coğrafyamızdan defol'

Geçen gün sabahleyin TRT Belgesel’de çok anlamlı bir belgesel izledim. Adı “Aile Olmak”.. Belgesel Suriye’de geçmekteydi.

Belgeselin ana konusu Suriye’deki iç savaşta bir ayağını kaybetmiş ve netice olarak kocası üç çocuğunu alıp kaçmış ve kocası bilinmeyen bir yerde yeniden evlenerek kendisine yeni bir aile kurmuş mazlum Fide adlı kadının yaşam hikayesi. İnanın bana belgeseli bitiremedim. Ağlamaklı olduktan sonra televizyonu kapatarak başka işlerle uğraşmaya geçmek zorunda kaldım.

Belgesel Suriye’nin Türkiye sınırındaki bir kampta çekilmişti. Belgeselin çekilen kampta on binlerce insan çok zor şartlar altında su yok, elektrik yok, yiyecek yok hayat mücadelesi vermekte. Bu kampta onlarca insan açlık ve soğuktan bu dünyaya veda etmekte.

Kızımız Fide bir ayağı olmadan bu kampta okul çağı gelmiş ve geçmiş onlarca çocuğa gönüllü öğretmenlik yapmakta. Verilen bilgilerden öğrendiğimize göre Suriye savaşından kaçan binlerce okumuş ve meslek sahibi Suriyeli vatandaş başka ülkelere kaçarak oralarda iş güç sahibi olmuşlar. Yani vatanlarını ve vatandaşlarını yüz üstü bırakarak kendi çıkarları için mücadele vermekteler.

Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve başka işgal altındaki onlarca beldede insanlık dramı aynı şekilde yaşanmakta.

Sebep egemen güçlerin göbek büyütmeleri. Avrupası ve Avrupa’nın eli kanlı devleti Amerika tüm bu vahşetleri işlemekte. Bu egemen devletler kendilerinin parasal sıkışmalarında bir çıkış yolu olarak gözlerini İslam ülkelerine dikmelerinden kaynaklanmaktadır. Bakınız yeryüzünde Hıristiyan ülkelerinde herhangi bir sıkıntı göremezsiniz. Şimdi bana Hocam Rusya ve Ukrayna savaşı var ya dersiniz değil mi?! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aslında Amerika ve Rusya arasındadır. Amerika Rusya’ya yaklaşma iradesi gösterdi bunun üzerine de Rusya kendini ve çıkarlarını korumak adına Ukrayna’ya girdi. Ne ki Amerika ve Avrupa sınırlarından püskürtülsün. Bunu da yaptı. Amerika’yı sınırlarından uzaklaştırdı. Oradaki savaş bir din savaşı değil. Bir menfaat savaşı.

Din savaşları Amerika’nın İslam ülkelerini işgal etmesidir. Amerika İslam ülkelerini görünüşte para için işgal ediyor ama asıl gayesi Müslümanı yok etmektir. Ondan olacak girdiği İslam ülkelerinde erkekleri öldürüyor kadınlarına tecavüz ederek Müslümanlardan intikam alıyor. İşgal ettiği İslam ülkelerindeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını çalması tamamen ikincil bir düşüncedir. Yani göbek şişirme düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

İşgal ettiği ülkelerin insanı Müslüman olmasın işi bile olmaz. Petrol ve doğalgazları olması bir şeyi değiştirmez. Allah petrolü ve doğalgazı Müslümanlara verdiğinden dolayı Amerika gözünü İslam ülkelerine dikmiş durumdadır. Şimdi bana Suudi Krallığını söylersiniz. Suudi Krallığı hayatiyetini devam ettirebilmek için petrol paralarından yaklaşık bir trilyon dolarını Amerika bankalarına yatırmış durumdadır. Amerika, sadakatı olmasın Suudi Krallığını bir saniye orada tutmaz.

Aslına bakarsanız Amerika gözünü bizlere de dikmiş durumdadır. Bizleri rahatsız etmez için kuzeyimizde karanlık işler çevirmektedir. Alfabede harf kalmadı. Kuzeyimizde kurduğu örgütler sayesinde bizleri rahatsız etmektedir. Yok efendim PYD, yok efendim PKK, yok efendim Deaş vb. gibi kurduğu onlarca örgütle bizleri rahatsız etmeye çalışmaktadır. Gözü kesse Allah muhafaza ülkemize saldıracak.

Amerika’nın karanlık işlerini bertaraf etmek ve bizlere vereceği rahatsızlığı ortadan kaldırmak için Türk Devleti ordusuyla ve gizli servisiyle kuzeyimizdeki bu karanlık iradeyi kırmak gayreti taşımaktadır.. Amaç bu karanlık şeytani yapılar ülkemize girmeden kırılsın.

Amerika’dan korunmak için aileyi önceleyeceğiz, bilim yapacağız ve özü Kur’an ve sünnet olan dinimize sahip çıkacağız.