Ey ABD senin kulağına küpe olsun

Aydemir Hüdai

İstanbul

Bu Amerikalıları para, zenginlik şaşırtmış, şımarıklığa ve azgınlığa düşmüşler. Onlar sanıyorlar ki biz akıllıyız, zenginlik ve güç sahibiyiz. Aptal adamlar bilmiyorlar ki zenginliği ve gücü insanoğluna veren bütün zenginliklerin ve gücün sahibi olan Cenab-ı Allah’tır. Şimdi Trump ve dalkavuğu Pompeo Suriye’deki Kürtleri Türklerin katliamından korumak ABD’nin görevidir diye dünyayı kandırmaya dolaylı yollardan da Türkiye’yi oyalamaya çalışıyorlar. Behey zenginlik ve gücün şımarttığı, devlet adamlığı niteliklerinden uzak şaşkın ve bilinçsiz goriller, YPG-PYD’nin Kürtlerden hiçbir ilgisinin olmadığını dünyada ne kadar ipten kazıktan kurtulmuş cinsi sapık, psikopat, macera heveslisi serserilerden olduğunu bir dünya biliyor. YPG-PYD’nin bünyesinde sadece Suriyelilerden, Iraklılardan değil Somalilisinden, Ginelisinden, Sırpından, İngilizinden tutun Meksikalısına, Ermenistanlısına, Amerikalısına kadar bütün dünya milletlerinden müteşekkil olan toplama, maceracı dahil ve fakir gençler var. Bunları siz sayın Trump ve Pompeo avanesi Pentagon-Cento siz daha iyi biliyorsunuz. Bu ipten kazıktan kaçmış canileri dünyaya nizam vermiş Osmanlı’nın torunlarına devrim savaşçıları, istiklal mücadelesi veren mücahitler diye mi yutturmaya çalışıyorsunuz? Bu büyük yalanı ve tezgahı Türkiye yutar mı sanıyorsunuz? Yalnız ABD şunu bil ki bu cahil, psikopat, serseri zavallılara da dolar diye baktığınız kâğıtları veriyorsunuz. Bunu biz bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Madem o kadar zenginseniz, güçlü iseniz bu zavallılara ücretlerini altın olarak verin de görelim. Veremezsiniz çünkü ABD’de ağaç bol kes kes kâğıt yap dolar bas. Sen kendini çok mu uyanık sanıyorsun? ABD’de halkın üçte birinin devlet yardımı ile geçindiği, on binlerce evsiz olduğunu, bu zavallıların sokaklarda yattığını çok iyi biliyoruz. Gençlerinizin yarısının alkolik, eşcinsel, cinsi sapık olduğunu, yarısının intihara teşebbüs ettiğini çok iyi biliyoruz. Cephede savaştıracak asker bulamadığınızı, Hollywood filmleri ile kendinizi olduğunuzdan başka gösterdiğinizi dünyada bilmeyen yok. Onun için kuru gürültülerle kabadayılık yaptığınızın farkındayız. Bir Kuzey Kore hırlayınca hemen barınağınıza çekildiniz. Akabinde barış nutukları atmaya başladınız. ABD senin silahın, füzelerin çok ama bunları kullanacak yürekli askerlerin nerede? Sen ancak Irak, Suriye, Yemen, Nikaragua, Venezuela gibi küçük devletlerle uğraşabilirsin. Ey ABD, dünyanın en borçlu devleti sensin. Bastığın dolarların karşılığı yok. O cehaletinden, fakirliğinden yararlandığın ve ateşin karşısına attığın gençlerin bir gün hesabını vereceksin. O gençleri sen yaratmadın, rızıklarını sen vermedin. Ey adamının ve silahının çokluğuna güvenen ABD sana iki tane örnek vereyim oku ve iyice düşün.

1- Emevi komutanlarından Tarık bin Ziyad, Hint Okyanusundan İspanya sahillerinde gemilerle gelir. 27.000 kişilik ordusu ile karaya çıkar. Bunu haber alan İspanya kralı 200.000 kişiye yakın ordusu ile Tarık bin Ziyad’ın karşısına çıkar. Tarık bin Ziyad karaya çıkınca askerlerine gemilerin yakılmasını emreder ve “Ey İslam ordusu arkanızda deniz var, gidecek geminiz yok, önünüzde düşman ordusu var size ya şehit olmanızı ya da gazi olmanızı emrediyorum” der ve ordusuna hücum emrini verir. İspanya kralı bu İslam ordusunun kaçmasını beklerken üzerine geldiğini görünce şaşırır ve ordusuna hücum emrini verir. “Hepsini kılıçtan geçirin” diye askerlerine emreder. Savaş iki saat sürer ve İspanyol ordusu perişan bir şekilde mağlup olur. İspanya ordusunun İslam ordusunun dört katı olması hiçbir şey ifade etmez.

2- Trump-Pompeo. Kral kuşu diye bir kuş vardır. Bir serçe büyüklüğündedir ama kartalları, şahinleri perişan eder. Nasıl mı? Bu kral kuşu çok çevik ve hızlıdır. Yuvasına yaklaşan bir kartal ve şahinin sırtına biner ve gagası ile hızlı ve sürekli bir şekilde vurur. Çok çevik ve hızlı olduğundan kartal veya atmaca onu yakalayamaz, ona hiçbir şey yapamazlar ve perişan bir şekilde kaçarlar. Bu iki örnek Sayın Trump ve Pompeo’ya herhalde bir şeyler anlatmıştır. ABD’nin sahte kahramanları olan teksasları, tommiksleri, kinovaları, red kitleri, Süpermenleri varsa bizim de gerçek kahramanlarımız olan Malkoçoğullarımız, Kuşçubaşı Eşreflerimiz, Fahrettin Altay paşalarımız, Kazım Karabekirlerimiz, Seyit Onbaşılarımız, Mehmet Akiflerimiz, Ömer Halisdemirlerimiz vardır. Ey ABD sende böyle kahramanlar var mı? Olsa olsa at çobanı demek olan haydut-hırsız kovboyların vardır. Ey ABD şu senin kulağına küpe olsun. Seni ya Çin ya Rusya ya da Türkiye bitirecek. Türkiye’nin arkasında büyük Peygamberlerden İbrahim peygamberin duası var. Şimdi eski camlar bardak oldu.

Ülkemizde 30 yıl evvel senin satın aldığın hükümetler işbaşında idi. O hain satılmışlar gitti, bu ülkenin gerçek sahipleri işbaşına geçti.