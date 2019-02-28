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ExxonMobil ve Qatar Petroleum Kıbrıs açıklarında gaz keşfetti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Amerikan ExonMobil ve Katarlı Qatar Petroleum ortaklığından oluşan konsorsiyumun, tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:44
ExxonMobil ve Qatar Petroleum Kıbrıs açıklarında gaz keşfetti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Amerikan ExonMobil ve Katarlı Qatar Petroleum ortaklığından oluşan konsorsiyumun, tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10. parselde yeni bir keşif gerçekleştirildi.


Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ABD merkezli ExxonMobil yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs açıklarında 10. parselde 3 aydır süren çalışmalar sonucunda Glaucus-1 kuyusunda doğalgaz rezervi bulduğunu duyurdu.Exxon Mobil, detaylı analizlerin önümüzdeki aylarda yapılacağını açıkladı.


Glaucus-1 kuyusunun Kıbrıs adasının güneybatısında Block 10 olarak tanımlan bölgede 142-227 milyar metreküp arasında doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor.


10. Parselde ExonMobil’in yüzde 60 ve Katarlı Qatar Petroleum’un yüzde 40 hissesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:44
  1. doğa

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