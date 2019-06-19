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ExxonMobil Irak'taki çalışanlarını çekti

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
ExxonMobil Irak'taki çalışanlarını çekti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta faaliyet gösteren ABD'li petrol şirketi ExxonMobil'in, Basra'nın El-Bercisiye bölgesinde sondaj işçilerinin bulunduğu kampa katyuşa füzeleriyle saldırılmasının ardından yabancı 20 çalışanını ülkeden çektiği belirtildi.

Irak'taki yerel medyaya konuşan ancak ismi açıklanmayan güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, füze saldırısı nedeniyle 3 Iraklı işçinin yaralanmasından sonra ExxonMobil bölgedeki 20 yabancı çalışanını Irak'tan çekme kararı aldı.

Haberde, şirket çalışanlarının Dubai'ye gittiğine yer verilirken ExxonMobil tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Feyaz Nume ise olaydan sonra yaptığı açıklamada, saldırının bölgede yabancı petrol şirketlerinin faaliyetlerini etkilemediğini söyledi.

ExxonMobil, geçen Mayıs ayında Basra'nın Batı Kurna 1 Kuyusu'ndaki faaliyetlerini yine güvenlik tehdidi gerekçesiyle askıya almış, Iraklı olmayan çalışanlarını da çekmişti. ABD'li şirket bu ayın başında güvenlik tedbirlerini artırarak Basra'daki faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ABD'nin ExxonMobil ve Çin'in PetroChina şirketleriyle yakında 53 milyar dolarlık anlaşma imzalayacaklarını açıklamıştı.

- Irak'ta ABD'nin askeri üsleri hedefte

ABD'nin Irak'ın farklı bölgelerdeki askeri üsleri ve başkent Bağdat'taki büyükelçilik binasına son dönemlerde havan ve katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenleniyor.

İki gün önce de başkent Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Et-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü Beled Hava Üssü'ne 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı gerçekleştirilirken, geçen cuma akşamı da Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi atılmıştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine katyuşa füzesiyle bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Söz konusu saldırıların ABD ve İran arasındaki gerilim yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekici.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
  1. Exxon Mobil
  2. Irak

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