EXPO’nun fikir babası Gürgüç yaşamını yitirdi

Aydın’ın önceki dönem CHP milletvekillerinden ve İZFAŞ’ın eski Genel Müdürü Selami Gürgüç, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İZFAŞ’ın eski Genel Müdürü Selami Gürgüç, bir süredir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Gürgüç, genel müdürlük yaptığı süreçte, İzmir’de EXPO düzenlenmesi fikrini de ilk kez ortaya atan isim olmuştu. 76 yaşındaki Aydın’ın önceki dönem CHP milletvekillerinden Selami Gürgüç’ün cenazesinin Urla’da toprağa verileceği öğrenildi.

Gürgüç’un kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, "Urlamızın kıymetli isimlerinden; önceki dönem CHP Aydın Milletvekili ve yine önceki dönem İZFAŞ Genel Müdürü olan, kentimizi ve ülkemizi heyecanlandıran EXPO’nun fikir babası ile EGS Grubu Kurucu Başkanı Selami Gürgüç’ün vefatı bizleri derin üzüntüye boğmuştur.Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Urla halkımıza başsağlığı dilerim" dedi.