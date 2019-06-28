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EXPO Antalya yaz konserleri başladı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen Türkiye’nin ilk ve tek Expo’su olan Expo 2016 Antalya, eski görkemli günlerine geri dönüyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:23
EXPO Antalya yaz konserleri başladı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen Türkiye’nin ilk ve tek Expo’su olan Expo 2016 Antalya, eski görkemli günlerine geri dönüyor.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen yönetimindeki Expo 2016 Antalya’da alt yapı ile ilgili teknik çalışmalar kapsamında yapılan tamir ve tadilata ile alanın eksikleri giderildi. Açılışındaki çocuk ve çiçek temasına uygun olarak geleneksel hala getirilen “20-23 Nisan Expo Festivali” ile 2019 yılı kültürel aktivitelerine start verildi. Bu kapsamda coşkulu bir festivale ev sahipliği yapan Expo Antalya ziyaretçi akınına uğradı. Festivale gelen ziyaretçiler Expo alanının eski günlerini aratmadığını ve yapılan aktiviteler ile Antalya’nın kültürel hayatına entegre olmasının sevindirici olduğunu belirttiler.


20-23 Nisan Expo Festivalinin ardından coşku ve eğlenceye hız kesmeden devam eden Expo 2016 Antalya 29 Haziran Cumartesi günü Edis konseri ile başlayacak olan müzik festivali; ilerleyen günlerde Ferhat Göçer, Çukurova Senfoni Orkestrası, Mor ve Ötesi, Antalya Senfoni Orkestrası konserleri ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:23
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