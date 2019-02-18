Eximbanktan leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbankın kredi destek protokolüyle 9 leasing firmasına 200 milyon dolarlık limit tahsis ettiklerini belirterek, "En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan'ın himayesinde Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, üretici ihracatçının daha ucuz maliyetli finansmana erişimi için bir araya geldiklerine işaret ederek, daha çok mal ve hizmet ihracatı yapan firmaların orta vadeli yatırım ihtiyacını karşılayacak finansman desteğini vermek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bu hedefe yönelik, iş dünyası, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ederek beraber çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, sonuç odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Pekcan, 2018 yılının 3. çeyreğinde dış ticaretin Türkiye'nin büyümesine katkısının 6,73 puan olduğunu ifade ederek, "Mart ayında açıklandığında, 4. çeyrekte de dış ticaretimizin Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli katkısı olduğunu hep beraber göreceğiz. 2019'da da dış ticaretimiz Türkiye'nin büyümesine pozitif katkı sağlayacak, dış ticaret açığımız azalacak." diye konuştu.

- "2019 sonunda 40 noktada ihracatçımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz"

Eximbankın 2018'de Türkiye'de her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse ettiğini anımsatarak, "2019'da hedefimiz bu rakamın yüzde 27'ye ulaşması. 2018 yılında Eximbankın toplam finansman desteği bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 44 milyar dolara ulaşmıştır. 2019'da bu rakamın yüzde 10 artışla 48,4 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, ihracatın tabana yönelmesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerine de dikkati çekerek, 2017 başında Eximbankın finansman desteğinden yararlanan KOBİ'lerin oranı yüzde 53 seviyesindeyken, bu oranın geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 70'lere ulaştığını, bu yılki hedeflerinin ise yüzde 75 seviyesi olduğunu dile getirdi.

Eximbank desteklerinden faydalanan firma sayısının 2018'de yıllık yüzde 16 artışla 11 bini aştığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl hedefimiz, firma sayısının 12 bin 500'ü aşması yönündedir. Anadolu'da yerelleşmeye devam eden Eximbank, 2018 yılını toplam 12 şube ve 16 irtibat bürosu ile tamamlamıştır. 2019 sonu itibarıyla 20 şube ve 20 irtibat ofisiyle toplam 40 noktada ihracatçımıza hizmet vereceğiz. Bunları yaparken özellikle üretici ihracatçımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün 9 leasing firmamıza 200 milyon dolarlık bir paket tahsis ediyoruz. En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz."

- Krediler 1 yıla kadar geri ödemesiz kullandırılacak

Türk Eximbank Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı çerçevesinde Türk Eximbank kaynaklarının bir kısmı leasing şirketleri aracılığıyla ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacak. Böylece başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçıların orta vadeli makine ve ekipman yatırımları Türk Eximbankın uygun maliyetli kaynaklarıyla finanse edilebilecek.

Program kapsamında kullandırılacak krediler azami 1 yıla kadar geri ödemesiz, toplam 4 yıla kadar vadeyle kullandırılacak.

İlk aşamada Ak Finansal Kiralama AŞ, Deniz Finansal Kiralama AŞ, Garanti Finansal Kiralama AŞ, ING Finansal Kiralama AŞ, İş Finansal Kiralama AŞ, QNB Finansal Kiralama AŞ, Yapı Kredi Finansal Kiralama AO, Halk Finansal Kiralama AŞ ve Vakıf Finansal Kiralama AŞ olmak üzere 9 şirket protokole dahil oldu. Limit tahsis edilecek finansal kiralama şirketi sayısı söz konusu program için ayrılan kaynakla beraber ilerleyen dönemde artırılacak.

Türk Eximbank, yılın geri kalanında aşama aşama yeni garanti ve sigorta programlarını da uygulamaya geçirecek.