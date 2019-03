Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow 2019’ A Katıldı

Teknolojik gelişmeleri çalışma hayatının her anına ulaştırmayı başaran EWE Turkey Holding, IDC Security Roadshow 2019 etkinliği kapsamında düzenlenen Running the Business of Security Paneli’ne katıldı.

EWE Turkey Holding Bilgi Güvenliği Yöneticisi İlmiye Nur Ayyıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte bilgi güvenliği için modern zorluklar, şirket ve çalışanları arasındaki güvenlik sorumluluğunun sınırları, mevzuat ve düzenlemelerin kurumun güvenliği üzerindeki etkisi gibi konular tartışıldı. Bulut çağındaki veri sızıntılarının önlenmesi ve gelişen teknoloji ile birlikte kullanımı giderek artan mobil cihazların korunması da üzerinde durulan konular arasındaydı.

İlmiye Nur Ayyıldız konuşmasında, EWE Turkey Holding OneIT güvenlik stratejisinden, farkındalığın öneminden ve güvenlik bakış açısının şirketlerde sadece bilgi güvenliği ekiplerinde değil tüm çalışanlarda olması gerektiğini belirtirken, herkes tarafından benimsenen güvenlik stratejisi ile başarılı ve güvenli yapılar oluşturulabileceğini söyledi.

OneIT olarak merkezileşen yapısı ile daha güçlü bir Bilgi Güvenliği organizasyonu ve yapısı oluşturmuştur. Tüm şirketlerinin stratejileri ve Bilgi Teknolojileri stratejisini kapsayan güvenlik stratejisi ile sürekli gelişim ve değişimin güvenli olmasını sağlamaktadır.

Sektörde yaşanan teknolojik gelişmelerin aboneleri ve kurumları direkt olarak etkileyen hususların başında geldiğinin farkında olan EWE Turkey Holding grup şirketlerinden Kayserigaz, her türlü bilginin gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak, bu riskleri en doğru şekilde yönetebilmek için çalışmalarına yön vermeye devam ediyor.