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Evsizlik suç oldu: Sokakta yaşamak yasaklandı!

Macaristan'da bugünden itibaren geçerli olmak üzere sokakta yaşama yasağı yürürlüğe girerken, evsizlik suç haline geldi. Hükümet, yurttaşların kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak amacıyla yasağı çıkardıkları söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 01:57
Evsizlik suç oldu: Sokakta yaşamak yasaklandı!

Macaristan'da Başbakan Victor Orban hükümetinin yürürlüğe soktuğu yasayla bugünden itibaren 'kamusal alanda mutad mesken' yasaklandı. Muhalifler, polise evsizleri sokaktan kaldırma yetkisi veren yasayı 'zalimce' olarak nitelerken hükümet, yurttaşların kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak amacıyla yasağı çıkardıkları söyledi.

Budapeşte parlamentosunun 20 Haziran'da kabul ettiği anayasal değişiklikle 'kamusal alanda mutad mesken' yasaklanmış oldu. Böylece 2013 yılında'kamusal alanda mutad meskene' para cezası getirilmesinin ardından bu konudaki yasa sertleştirilmiş oldu.

AFP'ye bilgi veren Macarsitan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop, yasanın 'tüm toplumun çıkarına hizmet ettiğini' savunarak polisin bundan sonra sokaklarda kalan evsizleri yerinden kaldırma ve sokaklardaki kulübe ve barakaları yıkma yetkisine sahip olduğunu söyledi. Fulop yasanın amacının 'evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamasını ve yurttaşların engellenmeden kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak' olduğunu söyledi.

Hükümete bağlı barınaklarda yaklaşık 11 bin kişinin olduğu belirtiliyor ancak ülke genelinde evsiz insan sayısının en az 20 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 01:57
  1. Macaristan'da Başbakan Victor Orban
  2. Budapeşte
  3. Macarsitan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop
  4. evsizler
  5. Macaristan

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