Evsiz kalan 11 nüfuslu aile yardım bekliyor

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde yaşayan 11 nüfuslu Taşdemir ailesi evlerinin çökmesi sonucu yaşamlarını inşaat halindeki binada sürdürüyor.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde ikamet eden Zekeriya Taşdemir’e ait ev, aşırı yağışlar dolayısıyla çöktü. Çökme sonrası evi kullanılamaz hale gelen Zekeriya Taşdemir, 11 kişilik ailesiyle inşaat halindeki bir iş yerinde yaşamaya başladı. Baba Zekeriya Taşdemir, evlerinin çökmesinin ardından 2 hanımı ve 8 çocuğuyla birlikte tek gözlü inşaat halindeki bir binada yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Geçici bir süreliğine İŞKUR istihdamıyla Ovakışla Belediyesinde çalışan Taşdemir, maddi durumunun yetersizliğinden dolayı evlerinin onarımı için destek bekliyor.

Yaşadıkları yerin çok elverişsiz olduğunu özellikle çocuklarının gece üşüdüğünü belirten baba Zekeriya Taşdemir, “Yağıştan dolayı seçim gecesi benim evim çöktü. Evin içinde 11 nüfus yaşıyorduk. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Şu anda başka birinin inşaat halindeki dükkanına girmişiz. Şu an kaldığımız iş yeri ise inşaat halinde ve sade kapı penceresi var. Oldukça zor durumdayız, yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bu kadar nüfusumuzla perişan bir halde yaşıyoruz" dedi.