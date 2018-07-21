Tokat'ta kayıp olan Evrim bulundu mu? Evrim olayında son dakika gelişmesi

Tokat’ın Turhal ilçesinde 11 gündür kayıp olana 3 yaşındaki Evrim Ateş halen bulunamadı. Ancak Evrim Ateş’in kayıp olmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Evrim’in babası babası Burhan Ateş gözaltına alındı.

Tokat ili Turhal ilçesi Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.