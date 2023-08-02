Evren Yaşar kimdir? Prof. Dr. Evren Yaşar kariyeri

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı. Bozok Üniversitesi öğrencilerinin pek çoğu ise yeni rektörlerinin kariyerini araştırmaya başladı. Prof. Dr. Evren Yaşar kim?

Prof. Dr. Evren Yaşar, Kuleli Askeri Lisesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu bir hekimdir. 2005 yılında GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Eğitimini takiben, GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretim üyeliği yanında idari görevlerde bulunmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pediatrik Rehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi üzerine staj tahsili yapmıştır. Sonraki yıllarda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Beyin hasarı rehabilitasyonu ve kas iskelet sistemi ağrıları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel eğitimlere ve deneyimlere sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Ulusal yeterlilik sertifikaları da mevcuttur.

Mart 2019'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nin kuruluş çalışmalarını yürütmek amacıyla görevlendirilmiştir. Bu dönemde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğu görevini üstlenmiştir.

Halen SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Evren Yaşar, 6 Mart 2020'de FTR Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak atanmıştır. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bağlısı olan 300 yataklı (200 erişkin, 50 pediatrik nörolojik rehabilitasyon) FTR Hastanesi'nde alanındaki tüm konularda mükemmeliyet merkezi olarak dünya örnekleri arasında yer alma hedefini gerçekleştirme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

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