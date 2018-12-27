Evren ve Şahinkaya'nın mirası için müdahil avukattan dilekçe

ANKARA (AA) - 12 Eylül darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkındaki davayı görecek mahkemeden, sanıkların mirasçılarına intikal eden mal, hak ve imtiyazların müsaderesi ve iptali talep edildi.



Davanın müdahil avukatlarından Senih Özay, Yargıtayın bozma kararının ardından 18 Ocak 2019'da tekrar görülecek dava öncesinde, taleplerine ilişkin dilekçeyi Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.

Dilekçede, sanıklara Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası verilmesi, askeri rütbe ve memuriyetlerinin geri alınması, bu yönde verilecek karara bağlı olarak general maaşlarının, ikramiyesinin, general ev ve eşya tahsisinin ve general koruma görevlilerinin tahsisinin kaldırılması, silah ruhsatlarının iptali ve silahların iadesi istendi.

Sanıklara, general mezarlığı tahsisinin iptaliyle, cenazelerinin er mezarlığına nakledilmesi talebinde bulunulan dilekçede, sanıkların mirasçılarına intikal etmiş olabilecek maaş, ikramiye, koruma, lojman, eşya tahsisi ve orduevinden istifade haklarının alınması talep edildi.

Dilekçede, şu taleplerde bulunuldu:

"Mahkemenin tarafıma tesis ettiği inceleme kararı doğrultusunda dilekçemizde sunduğumuz MASAK raporuna göre tespit edilen şirketler, banka hesapları, araçlar, evler, villalar, arsalar, kooperatifler, hisse senetleri, kısaca mal varlıkları hakkında suçtan elde edilen kazanç yönünden müsadere kararı uygulanmasına, zarar görenlerin muhtemelen sanıkların ve mirasçılarının mal varlıklarına yönelik tazminat taleplerini karşılamak üzere müsadere edilen malların listesi yapılarak mağdur taleplerine yönelik tahsisine karar verilmesini talep ederiz."

Öte yandan basına yazılı açıklama yapan Özay, "Katılan vekili olarak Evren ve Şahinkaya'nın ve ailelerinin mal varlıklarına ilişkin gizlilik kararı olan MASAK raporunu, Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı ile birlikte Ankara'ya gidip inceledik ve olağanüstü, akla hayale sığmayacak maddi kazanımlar tespit ettik. MASAK raporu ile korkunç gizli varlığın mahkemece saptandığını gördük." ifadesini kullandı.

- Davanın geçmişi

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te Evren ve Şahinkaya'yı, 1979'da verdikleri muhtırayla anayasa ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, 1980'de de cebren anayasayı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, takdiri indirimle cezayı müebbet hapse çevirmişti.

Evren ve Şahinkaya hakkında, Askeri Ceza Kanunu'nun "askeri rütbelerin sökülmesi"ne ilişkin 30. maddesinin de uygulanmasına karar verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda sanıkların hayatını kaybetmesi nedeniyle davanın düşmesi gerektiğine hükmetti.

Dosyayı yeniden görüşen yerel mahkeme, karara uyarak düşme kararı verdi ve dosya tekrar Yargıtaya geldi. Ancak daire, bu defa da yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.

Bozma kararında, yerel mahkemenin gerekçesinde lehe olan kanunun 765 sayılı TCK hükümleri olduğunun belirtilmesine karşın, hüküm fıkrasında 5237 sayılı TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca karar verilmesi suretiyle gerekçe ile hüküm arasında karışıklığa neden olunmasının kanuna aykırı olduğu kaydedildi.