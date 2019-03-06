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Evren emretti Soyer idam istedi

12 Eylül’ün işkenceci savcısı Nurettin Soyer’in Kenan Evren’in emriyle onlarca ülkücü hakkında idam cezası istediğini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Tunç Soyer’in, babasının doğru veya yanlış yaptığını dile getirmesi lazım. Soyer’in bu idamlara karşı açıklaması var mı?” diye konuştu.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Evren emretti Soyer idam istedi

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş 12 Eylül’de Ankara Cumhuriyet Savcısı Nurettin Soyer’in oğlu olan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in “geçmişi bırakalım” demek yerine o dönemki idamlarla ve işkencelerle ilgili beyanat vermesi gerektiğini söyledi. Bu sadece bizim meselemiz değil topyekûn bir meseledir diyen Tuğrul Türkeş; “O dönemde onun idam cezası verdiği çocukların aileleri var. Esas mağdur olanlar, acı çekenler, konuşması gereken o ailelerdir. Kenan Evren’in ‘Ben bir tek solcuları astı dedirtmem, bir de sağdan bulun dedim. İki taraftan da adam astırdım’ beyanı var. Mustafa Pehlivanoğlu gibi birçok kardeşlerimiz şehit oldular. Bir diğer nokta da elbette suç çocuğuna geçmez. Ama 12 Eylül Savcısı Nurettin Soyer’in şimdi İzmir Büyükşehir’den aday olan çocuğu Tunç Soyer; ‘Bunlar geçmişte kaldı, bırakalım bunları’ diyor; ama ölenler var, onların aileleri var, ortada acılar var, nasıl bırakıp geçilecek bunlar?” şeklinde konuştu.

Evren’in sözlerini hatırlatanTuğrul Türkeş; “Kenan Evren’in ‘sağdan da iki kişiyi buldular, sallandırdılar’ diye açık beyanı var. Sallandıran kim? Ankara sıkıyönetim savcısı Nurettin Soyer; yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer. Peki Tunç Soyer’in bu idamlara karşı açıklaması var mı? Bunu bir anlatması lazım İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın, bunlarla ilgili görüşü nedir? Tarihe bırakalım tamam da onun görüşü nedir bu konuda? Yani Tunç Soyer; “Babam adil bir adamdı, bunların asılması lazımdı” mı diyor yoksa “ülkücülerin asılması haksızlıktır, haksız yere idam edilmiştir” diyebiliyor mu?” dedi. Bugün ben AK Parti Ankara Milletvekili olarak rahmetli Alpaslan Türkeş ile ilgili bir mevzu olduğunda açıklama yapıyorum, diyen Tuğrul Türkeş; Tunç Soyer’in de açıklaması yapması gerektiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş
  2. Ankara Cumhuriyet Savcısı Nurettin Soyer
  3. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
  4. Tuğrul Türkeş
  5. 12 Eylül Savcısı Nurettin Soyer
  6. Kenan Evren
  7. Tunç Soyer

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