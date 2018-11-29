"Evliya Çelebi'nin Belgrad'ı" İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Belgrad Turizm Organizasyonu tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın tanıtımı amacıyla Deniz Müzesi'nde program düzenlendi.

"Belgrad İstanbul'da" isimli programda Sırbistanlı yetkililerin yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Doku Film tarafından TRT için hazırlanan, "Dünya Şehirleri İçin Evliya Çelebi Rehberi" belgeselinin Belgrad bölümünün gösterimi yapıldı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Belgrad'ın tanıtımının önemine işaret eden Markovic, Belgrad'ın tecrübe ve keşfetmek için çok iyi bir şehir olduğunu ifade etti.

- "Bütün ilhamımızı Evliya Çelebi'den alıyoruz"

Belgrad Turizm Örgütü Yöneticisi Miodrag Popovic de Belgrad ve İstanbul arasındaki benzerliklerden bahsetti.

Popovic, Belgrad'ın son yıllarda geliştiğini, misafirperverliğinin hızla arttığını dile getirdi.

Doku Film'in sahibi Mustafa Aksay ise daha önce "Evliya Çelebi Hac Yolu" adlı yapıma imza attıklarını aktardı.

"Dünya Şehirleri İçin Evliya Çelebi Rehberi" projesi üzerine uzun süredir çalıştıklarını vurgulayan Aksay, Evliya Çelebi'yi bütün dünyaya anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Aksay, belgeselin her bir bölümünün ayrı güzellikte olduğuna dikkati çekerek, "Bütün ilhamımızı Evliya Çelebi'den alıyoruz. Çok güzel ilişkiler ve dostluklar kurduk." dedi.

- Belgesel, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda gözlemlediği şehirlere odaklanıyor

Gösterimi yapılan "Evliya Çelebi'nin Belgrad Rehberi" bölümü için, Belgrad'da uzun bir çekim süreci geçirdiklerine işaret eden Aksay, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Evliya Çelebi'nin şehirlerine ilişkin Budapeşte, Beyrut, Kazan gibi yaklaşık 12 bölüm çektik. Belgrad Ulusal Müzesi'ne gittiğimizde, 15 yıllık renovasyon sonrasında, Belgrad halkı geçmişlerine şahit olmanın gururunu yaşıyordu. Belgrad, Avrupa'daki en yaşanabilir şehirlerden biri. Belgrad'ın tarihi ve kültürü yeni hayat tarzıyla buluşuyor. Umarım filmimizi beğenirsiniz."

İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak hazırlanan "Dünya Şehirleri İçin Evliya Çelebi Rehberi" belgeseli, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda seyahat edip gördüklerini yazdığı şehirlere odaklanıyor.

Her bölümde Evliya Çelebi'nin o şehir hakkında anlattığı önemli bir ayrıntının peşine düşülen belgeselde, bu arayış sırasında şehrin kültürel ve tarihi dokuları yansıtılıyor.