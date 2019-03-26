Evliya Çelebi doğumunun 408. yılında dualarla anıldı

İSTANBUL (AA) - Yaşadığı 17. yüzyılda dünyanın birçok yerini gezen seyyah Evliya Çelebi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.

"Doğumunun 408. yılında Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi" programı, Evliya Çelebi'nin ünlü seyahat rüyasını gördüğü Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camisinde başladı.

Camide Evliya Çelebi için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunurken, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da dua etti.

Etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner'in yanı sıra birçok kişi katıldı.

Şerbet ve helva ikramının yapıldığı programın ardından, Evliya Çelebi'nin izinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi rehberliğinde Topkapı Sarayı'na yüründü.

Prof. Dr. Develi, topluluğa yaptığı konuşmada, Evliya Çelebi'nin enderunda eğitim gören, hafızlığı olan bir şahsiyet olduğunu, Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca bildiğini söyledi.

- "Rüya görmek Evliya Çelebi'nin seyahat iznini kolaylaştırdı"

Evliya Çelebi'nin meraklı bir yapısı olduğuna işaret eden Develi, Seyyah'ın camide gördüğü rüyadan bahsetti.

Develi, caminin bulunduğu alanda bir yemiş iskelesi bulunduğuna dikkati çekerek, "Buraya gemiler geliyor, gidiyor. Belki de burayı bir çıkış kapısı olarak görüyordu." dedi.

Dünyayı gezip görmeyi çok isteyen genç Evliya Çelebi'ye ailesinden izin çıkmadığını aktaran Develi, şunları kaydetti:

"Sahih rüya göremedim hiç. Görenler vardır. Bununla hayatına intizam verenler de vardır muhakkak. 17. yüzyılda bunun çok çok fazlası olduğunu, sadrazamların, padişahların, paşaların hayatlarını rüyalara göre tanzim ettiğini düşünün. Böyle kutlu bir rüya görmek, Evliya Çelebi'nin bu izni almasını kolaylaştırıcı unsur. Evliya bu rüyayı 19 yaşında görüyor ancak ilk seyahate çıkması -o da kaçak olarak yine- 30 yaşındadır. Aradan bir 11 yıl geçiyor yani."

Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Topkapı Sarayı'nda "Evliya Çelebi Dönemi Müziği" başlıklı bir konser verdi.