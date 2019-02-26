Evliya Aykan kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Evliya Aykan

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Evliya Aykan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan kaç yaşında? Evliya Aykan nereli?

Evliya Aykan kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Evliya Aykan, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

31 Ağustos 1992 Hakkari doğumluyum. Şimdiden söyleyim Yılmaz Hoca ile hiçbir akrabalık bağım yok. Hakkari küçük yer nasıl yok? diyebilirsiniz, ama valla yok. Çocukluğumun bir kısmı Hakkari'de bir kısmı Van'da geçti. 13 yaşında tanıştım tiyatroyla.. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldım. Bu süreçte konservatuara hazırlandım. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdim. Daha sonra İstanbul'a taşındım, çeşitli dizi ve filmlerde oynadım. 2017 yılında ise Bkm Mutfak ailesine katıldım.