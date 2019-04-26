Evlilikte bütçe yönetimi SGM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mutlu Evlilik Atölyesi, 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Evlilikte Bütçe Yönetimi, Doğru Alışveriş ve İsrafın Önlenmesi’ konulu seminer ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Mutlu Evlilik Atölyesi’nde seminerler devam ediyor. 27 Nisan Cumartesi günü Dr. Kazım Mert, ‘Evlilikte Bütçe Yönetimi, Doğru Alışveriş ve İsrafın Önlenmesi’ konusuyla Mutlu Evlilik Atölyesi’nin konuğu olacak. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 16.00’da başlayacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dr. Kazım Mert’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Evlilikte Bütçe Yönetimi, Doğru Alışveriş ve İsrafın Önlenmesi’ konulu seminerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.